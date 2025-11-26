Trận đấu giữa đội tuyển futsal nữ Thái Lan và Canada diễn ra tối qua (25/11), tại Philippines. Đội tuyển futsal nữ Thái Lan mở tỷ số khá sớm, nhờ công của Darika ngay phút thứ 2. Sau đó chỉ hai phút, Darika lại ghi bàn, giúp đội bóng nữ đến từ xứ sở chùa vàng, để dẫn trước 2-0.

Đội tuyển futsal nữ Thái Lan (áo đen) có chiến thắng đậm 6-3 trước Canada (Ảnh: FAT).

Đến phút 13, Canada đã san bằng tỷ số 2-2. Những người ghi bàn cho đội bóng Bắc Mỹ lần lượt là Gosselin ở phút thứ 9 và bàn đá phản lưới nhà của Sasikran bên phía Thái Lan ở phút 13.

Trước khi hiệp một kết thúc (trong môn futsal, mỗi hiệp có 20 phút, không tính thời gian bóng ngoài cuộc), Sangrawee ghi bàn giúp Thái Lan dẫn trước 3-2 ở phút 20.

Đầu hiệp hai, Lagace san bằng tỷ số 3-3 cho Canada ở phút 23. Nhưng đó cũng là tất cả những gì mà đội bóng Bắc Mỹ làm được trong trận đấu này.

Đội tuyển futsal nữ Thái Lan có chiến thắng lịch sử tại World Cup (Ảnh: FAT).

Thái Lan ghi thêm 3 bàn thắng nữa, nhờ công của Darika ở phút 25, Arriya ở phút 30 và Jenjira ở phút 32, qua đó ấn định chiến thắng 6-3.

Đây là chiến thắng đầu tiên của đội tuyển futsal nữ Thái Lan trong lịch sử FIFA World Cup futsal nữ. Thái Lan tạm xếp thứ nhì bảng B với 3 điểm sau hai lượt trận, kém đội đầu bảng Tây Ban Nha 3 điểm.

Thái Lan bằng điểm với đội đứng thứ 3 là Colombia, nhưng đội bóng xứ sở chùa vàng xếp trên nhờ hơn đối thủ chỉ số phụ. Ngày 28/11 tới đây, Thái Lan sẽ gặp Colombia để tranh vé vào tứ kết. Đội bóng xứ sở chùa vàng chỉ cần hòa là hoàn thành mục tiêu.

Trong khi đó, đại diện còn lại của Đông Nam Á là Philippines đối diện với nguy cơ bị loại sớm. Đội chủ nhà đã thua hai trận, trước Ba Lan (0-6) và Morocco (2-3). Lượt trận cuối, Philippines phải gặp đội bóng rất mạnh Argentina.