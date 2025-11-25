Bão số 15 sẽ liên tục tăng cấp khi vào Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết tối 25/11, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây của miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão.

Lúc 19h, bão trên vùng biển phía Tây của miền Trung Philippines, với cường độ cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Dự báo trong đêm 25, rạng sáng 26/11, bão sẽ đi vào Biển Đông, là cơn bão số 15 trong năm.

Đến tối 26/11, bão trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, cường độ cấp 9, giật cấp 11, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Hướng di chuyển của bão (Ảnh: NCHMF).

Đến 19h ngày 27/11, bão trên khu vực giữa Biển Đông với cường độ cấp 10, giật cấp 13 và tiếp tục có khả năng mạnh thêm. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ 5-10km/h và có khả năng mạnh thêm.

Tối 28/11, bão số 15 trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông với cường độ cấp 11, giật cấp 13 và có khả năng mạnh thêm.

Như vậy, sau 72 giờ vào Biển Đông bão số 15 được dự báo tăng cấp liên tục (cấp 9 lên cấp 11).

Do ảnh hưởng của bão số 15 vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 4-6m, biển động rất mạnh.

Trong khoảng ngày 27-28/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 7-9m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo, bão số 15 đạt cực đại vào ngày 27/11, với cường độ có thể lên đến 108km/h (cấp 11) và sau đó suy yếu dần khi tiến về Nam Trung Bộ.