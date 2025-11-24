Đề xuất lắp trụ sạc xe điện tại 19 bến xe buýt ở TPHCM

Sở Xây dựng vừa trình UBND TPHCM đề án sử dụng các bến, điểm đỗ xe buýt để bố trí trạm sạc điện cho phương tiện giao thông.

Theo đề án, 19 bến xe buýt được hoạch định lắp trạm sạc cho xe điện gồm: Bến xe buýt Sài Gòn, Chợ Lớn, Văn Thánh, Tân Phú, Đầm Sen, Khu chế xuất Linh Trung 2, Linh Đông, Hiệp Thành, Thới An, Hóc Môn, Tân Quy, An Nhơn Tây, Lê Minh Xuân, Trần Đại Nghĩa, Quận 8, Cầu Kênh Lộ, Cần Giờ, Củ Chi và Bình Thái.

Bến xe buýt Sài Gòn nằm trong số các địa điểm được hoạch định lắp đặt trạm sạc cho xe điện (Ảnh: Ngọc Tân).

Trong đó, 4 bến xe buýt gồm: Sài Gòn, Chợ Lớn, Quận 8 và Bình Thái sẽ có tủ đổi pin cho xe máy điện.

Đề án hướng đến việc thiết lập hạ tầng trạm sạc chung cho phương tiện giao thông chạy điện trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, các trụ sạc phải ưu tiên phục vụ xe buýt điện từ 21h đến 6h sáng hôm sau.

Theo Sở Xây dựng, việc tận dụng mặt bằng của 19 bến xe buýt nói trên là giải pháp chiến lược nhằm nhanh chóng tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng trạm sạc. Các bến, bãi này chưa được khai thác hiệu quả về mặt kinh tế, trong khi thành phố vẫn phải chi ngân sách thường xuyên cho duy tu, bảo trì.

Tại 19 bến xe nói trên, thành phố dự kiến tổ chức đấu giá thuê quyền khai thác trạm sạc xe điện. Trung tâm Quản lý giao thông công cộng sẽ phối hợp với doanh nghiệp trúng đấu giá lắp đặt trụ sạc, tủ đổi pin.

Doanh nghiệp trúng đấu giá được khai thác trạm sạc trong 7 năm. Thành phố đặt ra nhiều điều kiện cho đơn vị khai thác, như: đảm bảo năng lực tài chính, kinh nghiệm, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, tuân thủ quy định về giao thông, giá, phí....

Ước tính, tổng doanh thu khởi điểm từ mặt bằng cho thuê 19 bến, bãi là hơn 22 tỷ đồng, gồm 21,97 tỷ đồng từ hạ tầng trụ sạc điện và 65 triệu đồng từ hạ tầng tủ đổi pin.