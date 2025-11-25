Người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng vì bịa đặt thông tin trên mạng xã hội

Ngày 25/11, Công an phường Tân Phong (tỉnh Lai Châu) thông tin, đơn vị mới xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với chị L.T.P. (trú tại phường Đoàn Kết, Lai Châu) khi đã có hành vi đăng tải, chia sẻ, lan truyền thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, danh dự cá nhân.

Trước đó, vào giữa tháng 11, L.T.P. đăng tải thông tin sai sự thật về một số trường hợp tại phường Tân Phong bị “tai nạn” khi quan hệ nam nữ. Thông tin này sau đó đã lan truyền trên mạng xã hội và các nhóm kín.

Điều đáng nói, toàn bộ câu chuyện mà L.T.P. đăng tải đều do đối tượng này tự bịa đặt.

Theo Công an Lai Châu, việc cố tình dựng chuyện này đã khiến nhiều người hiếu kỳ vào bình luận, chia sẻ, tạo làn sóng thông tin thất thiệt, làm tổn thương danh dự và xáo trộn hạnh phúc gia đình của người vô tội.

Công an làm việc với L.T.P. (Ảnh: Công an Lai Châu).

Lực lượng chức năng không chỉ xử lý đối tượng chính L.T.P. mà còn làm việc với 5 trường hợp khác đã tham gia bình luận, cổ súy nội dung sai sự thật trong một nhóm kín.

Công an Lai Châu cảnh báo hành vi tung tin giả, bịa đặt, vu khống, chia sẻ thông tin sai sự thật không chỉ là vi phạm hành chính, mà trong nhiều trường hợp có thể bị xử lý hình sự, đặc biệt khi gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, danh dự, nhân phẩm của người khác.

Trong bối cảnh mạng xã hội lan truyền thông tin với tốc độ nhanh chóng, Công an tỉnh Lai Châu đề nghị mỗi người dân cần tỉnh táo, tự trang bị cho mình ý thức trách nhiệm khi phát ngôn, bình luận, chia sẻ thông tin.

Công an tỉnh Lai Châu khẳng định mọi hành vi lợi dụng không gian mạng để bôi nhọ, xuyên tạc, gây hại cho người khác đều sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm.