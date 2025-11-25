Thông xe kỹ thuật 29,2km cao tốc Vành đai 3 TPHCM ngày 19/12

Chiều 25/11, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính có buổi làm việc với UBND TPHCM về tiến độ dự án Vành đai 3. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh chỉ còn 24 ngày trước mốc về đích của dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Đại diện cho 3 tỉnh, thành có dự án đi qua, ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Giao thông TPHCM, cho biết, tổng sản lượng thi công Vành đai 3 đạt khoảng 65%, tăng 6,5% so với đợt kiểm tra ngày 25/9.

Tiến độ dự án hiện chưa đạt so với mục tiêu phấn đấu đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là thời tiết mưa nhiều cản trở thi công, khan hiếm vật liệu đá.

Phó Chủ tịch TPHCM Bùi Xuân Cường báo cáo tiến độ dự án Vành đai 3 cho Phó Thủ tướng Mai Văn Chính (Ảnh: Ngọc Tân).

Dự kiến, ngày 19/12, các chủ đầu tư thông xe kỹ thuật 29,2km đường cao tốc, gồm 14,7km cầu cạn trên địa bàn TP Thủ Đức cũ; 5km trên địa bàn Đồng Nai; 3,1km trên địa bàn Bình Dương cũ và 6,4km trên địa bàn Tây Ninh.

Cũng trong ngày này, các địa phương sẽ thông tuyến 37,1/70,1km (tình trạng hoàn thành thấp hơn thông xe kỹ thuật), gồm 32,6km trên địa bàn các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh cũ; 4,5km trên địa bàn Bình Dương cũ.

Báo cáo Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cho biết, thành phố sẽ phấn đấu thông xe, đưa dự án Vành đai 3 về đích vào ngày 30/4/2026, rút ngắn tiến độ 2 tháng so với yêu cầu của Quốc hội.

Liên quan đến các vướng mắc hiện hữu tại dự án, ông Bùi Xuân Cường cho biết, trên tuyến vẫn còn hạ tầng kỹ thuật đang chờ di dời nhưng không ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Về thời tiết, giai đoạn mưa nhiều nhất cũng đã qua.

Hạng mục nút giao Tân Vạn trên tuyến Vành đai 3 TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).

Hiện nay, thách thức lớn nhất tại dự án nằm ở việc huy động nguồn vật liệu đá. Vào cuối năm, hàng loạt dự án trọng điểm tại khu vực phía Nam như sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, các dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam... đang tăng tốc về đích, gây ra tình trạng khan hiếm vật liệu.

"Về vấn đề vật liệu, tinh thần chung là nhà thầu phải tự lo, tự thực hiện theo hợp đồng. Thành phố cũng đang tập trung tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu đá cho các nhà thầu", lãnh đạo UBND TPHCM cho biết.

Để giải quyết vấn đề khan hiếm vật liệu, UBND TPHCM và Đồng Nai sẽ hỗ trợ nhà thầu làm việc với các chủ mỏ, đồng thời nâng công suất, điều chỉnh đầu ra của các mỏ này để tập trung cho dự án.

Bên cạnh đó, TPHCM cũng đang bổ sung thiết kế cho nút giao Tân Vạn theo hướng tăng thêm nhánh kết nối. Dự kiến, việc điều chỉnh dự án hoàn thành trong năm 2025, khởi công vào quý II/2026.

Phó Chủ tịch TPHCM Bùi Xuân Cường và Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tại công trường dự án Vành đai 3 (Ảnh: N.Q.)

Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị các chủ đầu tư phải sớm hoàn thành di dời hạ tầng kỹ thuật trong tháng 11. Đồng thời, TPHCM và Đồng Nai phải chỉ đạo tăng công suất khai thác mỏ vật liệu.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, tiến độ về đích của dự án Vành đai 3 TPHCM là trong tháng 6/2026. Tuy nhiên, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh phải phấn đấu đưa dự án cơ bản về đích trong năm nay.

Để đảm bảo cơ bản hoàn thành dự án theo yêu cầu của người đứng đầu Chính phủ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị UBND TPHCM, Đồng Nai chỉ đạo đẩy nhanh công tác di dời, giải phóng mặt bằng.

"Tôi đề nghị UBND TPHCM và các tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu tập trung lực lượng đẩy nhanh tiến độ, thi công 3 ca, 4 kíp, vượt nắng, thắng mưa. Trường hợp vì lý do khách quan chưa đảm bảo tiến độ, các địa phương phải báo cáo Thủ tướng và chịu trách nhiệm toàn diện", Phó Thủ tướng Mai Văn Chính quán triệt.