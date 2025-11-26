TPHCM chịu tác động của rìa hoàn lưu bão số 15 gây gió giật mạnh

Tối 25/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn, cho biết, áp thấp nhiệt đới hoạt động gần Philippines đã mạnh lên thành bão và trở thành bão số 15 khi đi vào Biển Đông. Cơn bão có mức ảnh hưởng nhất định tới thời tiết TPHCM và Nam Bộ.

“Ảnh vệ tinh cho thấy hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới đã xuất hiện cấu trúc xoáy rõ rệt. Đêm 25/11, áp thấp đi qua Philippines, vào Biển Đông và mạnh lên thành bão số 15”, bà Lan nhận định.

Hướng di chuyển phức tạp

Hiện, bão số 15 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Khi đi vào Biển Đông trong đêm 25/11 rạng sáng 26/11, bão được dự báo mạnh lên với sức gió gần tâm bão đạt cấp 9-10, giật cấp 11-12.

Đến ngày 28/11, khi di chuyển qua khu vực giữa quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam, bão có thể giảm tốc và đổi hướng. Nguyên nhân của việc này là không khí lạnh từ phía Bắc tiếp tục tăng cường. Đây là điều kiện để gió mùa Đông Bắc khiến bão nhiều khả năng chuyển hướng sang Tây - Tây Nam.

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 15 (Ảnh: VNDMS).

Theo mô hình dự báo mới nhất của Nhật Bản, vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão có thể trải dài từ khu vực Bình Định, Phú Yên đến Khánh Hòa, thậm chí mở rộng xuống vùng Ninh Thuận.

Chuyên gia khí tượng nhận định bão có thể đạt cường độ mạnh nhất vào ngày 28/11 với sức gió cấp 9-10, giật cấp 12-13. Đến ngày 29/11, khi còn cách bờ biển Nam Trung Bộ khoảng 100-150km, bão có xu hướng suy yếu do không khí lạnh làm giảm nhiệt độ nước biển gần bờ.

“Khi tiến gần đất liền, bão có thể giảm còn cấp 8-9, giật cấp 11-12. Tuy nhiên, cơn bão có khả năng cao đi vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ trong đêm 29/11 và ngày 30/11”, chuyên gia dự báo.

Về đường đi, các mô hình dự báo quốc tế tuy có sự chênh lệch nhất định, nhưng đều tập trung vào khu vực Nam Trung Bộ. Vị trí đổ bộ của tâm bão theo các kịch bản có thể lệch nhau khoảng 50-100km, nhưng hoàn lưu bão sẽ ảnh hưởng trên phạm vi rộng.

TPHCM sẽ có mưa dông

Bà Lê Thị Xuân Lan phân tích, Nam Bộ và TPHCM dù cách xa tâm bão, vẫn chịu tác động của rìa hoàn lưu. Khi bão tiến gần, gió tại khu vực phía Nam sẽ chuyển sang hướng Tây Bắc; rìa Tây Nam của hoàn lưu bão có thể gây mưa.

“Mưa tại Nam Bộ chủ yếu xảy ra vào chiều tối và đêm, lượng mưa không lớn, đa phần là mưa nhỏ đến mưa vừa. Do đang là cuối mùa mưa, khoảng một nửa diện tích Nam Bộ có thể xuất hiện mưa rải rác”, bà Lan nói.

Chuyên gia khí tượng thủy văn Lê Thị Xuân Lan (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hoàn lưu bão cũng có thể gây dông và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng cây ngã đổ hoặc gió giật tạo ra các tình huống nguy hiểm trên sông, biển.

Theo chuyên gia, đợt mưa do bão số 15 không trùng với kỳ triều cường, nguy cơ ngập sâu tại TPHCM sẽ không quá nghiêm trọng như các tỉnh miền Trung. Tuy vậy, một số vùng trũng có thể bị ngập úng tạm thời, nhất là khi các hồ chứa như hồ Dầu Tiếng đang chủ động xả giảm tải để chuẩn bị ứng phó ảnh hưởng của bão.

“Người dân nên khai thông hệ thống thoát nước quanh nhà, theo dõi thông tin dự báo từ các cơ quan có chuyên môn để chủ động ứng phó”, bà Lan khuyến cáo.