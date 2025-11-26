Chiến sự Ukraine đang diễn ra hết sức ác liệt (Ảnh minh họa: Skynews).

Chiến thuật xâm nhập nhóm bộ binh nhỏ

Chiến thuật sử dụng nhóm bộ binh nhỏ bắt đầu được sử dụng thường xuyên tại chiến trường Ukraine ngay sau khi quân đội Nga (RFAF) chiếm được Bakhmut (5/2023), tiếp đó là Avdiivka (2/2024).

Giờ đây, cách đánh này ngày càng trở nên phổ biến và có hiệu quả cao hơn vì hai lý do:

Thứ nhất, nó giúp các nhóm đặc nhiệm và trinh sát phân tán và nhỏ lẻ dễ dàng xâm nhập vào hậu phương của quân đội Ukraine (AFU), xuyên qua các vị trí phòng ngự thưa thớt do đối phương thiếu quân số.

Thứ hai, nó mang lại cơ hội sống sót cao hơn cho binh sĩ Nga trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) mang vũ khí, vốn gần đây đã trở thành một mối đe dọa thực sự ở tiền tuyến.

"Hoa phong lữ" nở rộ

Hơn một năm trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giao nhiệm vụ cho các tướng lĩnh quân đội Nga khẩn trương giải quyết tình trạng máy bay không người lái của Ukraine "làm mưa làm gió".

Ví dụ, mùa thu năm ngoái, UAV FPV của Ukraine đã tập kích mạnh vào Selidovo, Horlivka và các vùng lân cận, cũng như một số khu định cư và cơ sở hạ tầng khác ở vùng Donetsk do Moscow kiểm soát, gây nhiều thiệt hại.

Một giải pháp toàn diện đã được tìm ra, trong đó có việc RFAF triển khai UAV Geran (Hoa phong lữ) để tập kích các mục tiêu của đối phương trong “vùng xám”, trên tiền tuyến và ở hậu phương gần.

Đây là một trong những hỏa lực hiệu quả với giá rẻ hơn nhiều lần (kể cả chi phí mua sắm và vận hành), thay thế hoàn hảo cho tên lửa tấn công mặt đất Vikhr-1 hoặc AS-13/18 Kingbolt, vốn chỉ được sử dụng trong những trường hợp đặc biệt trên tiền tuyến do chi phí cao.

Với sự hỗ trợ từ các nguồn cung cấp linh kiện, sản lượng UAV Geran-2/3 đã tăng mạnh vào mùa xuân và mùa hè năm nay. Những cuộc tập kích thành công đầu tiên bằng vũ khí này đã được quan sát thấy gần Pokrovsk.

Đoạn video ghi lại cảnh "Hoa phong lữ" tập kích một vị trí của AFU tại Novofedorovka vào cuối tháng 5 và một trận địa pháo binh Ukraine ở ngoại ô phía nam Dobropillya vào đầu tháng 7, đã được chia sẻ trên toàn thế giới.

Các viện nghiên cứu của Nga tham gia mạnh mẽ vào quá trình nâng cấp loại vũ khí "sát thủ" này, giúp tích hợp khả năng săn đuổi mục tiêu giống UAV FPV bằng phương pháp điều khiển trực tiếp từ camera và ăng-ten với định hướng chùm tia, nhằm vô hiệu hóa các biện pháp đối phó điện tử.

Các đơn vị máy bay không người lái Geran của RFAF cũng đã bắt đầu sử dụng phương pháp phóng từ xe bán tải và bệ phóng di động khác, tạo ra nhiều phương pháp phóng linh hoạt và nhanh chóng.

UAV Nga tấn công Ukraine (Ảnh minh họa: Getty).

Đơn vị bí mật của Nga tham chiến

Sự thành công của RFAF trên chiến trường, không thể không nhắc đến sự đóng góp của Trung tâm Công nghệ Không người lái Tiên tiến Rubicon, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga giao cho Rubicon nhiệm vụ xóa sổ các cứ điểm của AFU ở Pokrovsk, dựa trên kinh nghiệm hoạt động của đơn vị này ở mặt trận Kursk trước đó. Kết quả chiến đấu đã chứng minh tính toán này là đúng, khi hậu cần của AFU tại Pokrovsk bị suy giảm đáng kể.

Đơn vị đầu tiên của Rubicon xuất hiện tại mặt trận vào cuối tháng 1 năm nay, và họ dường như đã được tăng cường thêm các kíp điều khiển vào tháng 5, khi bắt đầu chiến dịch tấn công mùa hè.

Chuyên gia tác chiến điện tử người Ukraine Sergei Beskrestnov, với biệt danh "Flash", khi đó tuyên bố rằng, Bộ Tổng tham mưu Nga đã tái triển khai ít nhất một nửa quân số của Rubicon, tức khoảng 40 tổ phi công từ chiến trường phía bắc tới vùng Donbass.

Vào thời điểm đó, AFU ở tiền tuyến bắt đầu sử dụng rộng rãi UAV đa trục đa năng và UAV đa trục hạng nặng, như Vampire và Nemesis, có thể mang theo tải trọng tới 10kg.

Các đơn vị của Rubicon ngay lập tức "xắn tay" vào việc loại bỏ yếu tố gây khó khăn nhất vào thời điểm đó. Họ bắt đầu đánh chặn UAV vũ trang và xe robot mặt đất, những phương tiện đảm nhiệm vận chuyển hàng hóa cho tiền tuyến của AFU.

Ngoài ra, Rubicon cũng bắt đầu sử dụng UAV điều khiển bằng sợi quang để phá vỡ đường tiếp vận của AFU trong vùng hoạt động và hiệu quả vượt xa mong đợi, bất chấp đối phương triển khai nhiều hệ thống tác chiến điện tử (đa phần của phương Tây) trên chiến trường.

Cuối cùng, Rubicon đã triển khai radar nhỏ gọn ở các khu vực trung tâm, giúp phát hiện mục tiêu bay thấp, để cảnh báo và chế áp điện tử.

UAV Geran của Nga tập kích một trung tâm tuyển quân thuộc lực lượng vũ trang Ukraine ở Sumy (Telegram).

Mục tiêu săn lùng số 1 trên chiến trường của Nga

Các tổ điều khiển UAV của Ukraine ở tiền tuyến, được “lựa chọn” làm mục tiêu ưu tiên số 1 của RFAF. Bắt đầu từ mùa xuân và mùa hè năm nay, các đơn vị Rubicon phối hợp chặt chẽ với Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, trinh sát phát hiện các vị trí điều khiển UAV của AFU, để không quân, pháo binh và tên lửa loại bỏ.

Kể từ đó, các nhóm điều khiển UAV Ukraine buộc phải hoạt động trong các hầm ngầm và liên tục thay đổi vị trí. Rubicon cũng săn lùng các hệ thống tác chiến điện tử và thông tin liên lạc của AFU trên khu vực chiến tuyến.

Gần đây, có báo cáo rằng kể từ đầu năm tới nay, Rubicon đã tấn công khoảng 11.000 mục tiêu chiến đấu, trong đó có tới 40% là UAV đa trục hạng nặng, UAV FPV và phương tiện không người lái mặt đất của AFU.

Như đã đề cập ở trên, các đơn vị của Rubicon cũng được giao nhiệm vụ tiêu diệt các phương tiện không người lái mặt đất (UGV) mà AFU sử dụng như một phương án thay thế thô sơ cho xe bọc thép, để sơ tán người bị thương và tiếp vận đến khu vực nguy hiểm.

Việc RFAF kiểm soát hỏa lực hoàn toàn các phương tiện di chuyển từ trên không đã buộc AFU phải áp dụng các kỹ thuật ngụy trang mới, đồng thời liên tục di chuyển vũ khí. Đồng thời binh sĩ Ukraine phải đi bộ 10-15km, thậm chí 20km để chiếm lĩnh các trận địa phòng ngự hoặc tuyến xuất phát tiến công, từ đó tạo cơ hội cho RFAF tận dụng những khe hở để tiến hành đột phá.

Bí mật nhỏ góp phần vào thành công của một chiến dịch lớn

Vào giữa tháng 7, các cuộc không kích bằng bom lượn FAB kết hợp với UAV FPV, nhằm vào một trung tâm hậu cần của AFU nằm ở phía tây bắc Pokrovsk tại giao lộ giữa 2 cao tốc T01514 và T1515, tạo điều kiện cho binh sĩ Nga thọc sâu thành công vào khu vực Dobropillya. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết điều đó.

Các UAV trinh sát của Rubicon sau đó đã theo dõi và điều chỉnh việc phá hủy khu vực này theo thời gian thực. Nếu không có hoạt động trinh sát này, cuộc đột phá Dobropillya sẽ không thể thực hiện được.

Như vậy, việc đưa vào sử dụng UAV chiến thuật, điều khiển bằng cáp quang, cùng với việc mở rộng phạm vi hoạt động sau đó, đã giúp quân đội Nga tiến hành các cuộc tấn công liên tục vào trận địa phòng ngự AFU và các khu vực hậu phương gần.

Đồng thời, lực lượng Moscow có thể ngăn chặn hậu cần và cản trở sự di chuyển của AFU bằng "Hoa phong lữ", một vũ khí tấn công giá rẻ với đầu đạn nặng tới hàng trăm kg, san phẳng các mục tiêu lớn và đắt tiền hơn, từ đó phá vỡ liên kết với tuyến sau của quân đội Ukraine.