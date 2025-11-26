Miền Nam Thái Lan lũ lụt nặng, sắp có thay đổi quan trọng với U22 Việt Nam
(Dân trí) - Tổng cục Thể thao Thái Lan đã chính thức lên tiếng về khả năng dời các trận đấu của U22 Việt Nam về Bangkok hoặc Pathum Thani, do tình hình lũ lụt nghiêm trọng ở Songkhla.
Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT) Kongsak Yodmanee thừa nhận Ban tổ chức (BTC) SEA Games 33, đang khẩn trương xem xét việc dời địa điểm tổ chức bảng B nội dung bóng đá nam, từ Songkhla về Bangkok hoặc Rangsit (tỉnh Pathum Thani).
Nguyên nhân là vì tỉnh Songkhla và miền Nam Thái Lan đang trải qua đợt lũ lụt nghiêm trọng. Songkhla là nơi diễn ra các trận đấu thuộc bảng B, với sự hiện diện của U22 Việt Nam, Malaysia và Lào.
Tờ nhật báo hàng đầu Thái Lan Thairath tối 25/11 đưa tin: “Mặc dù sân vận động Tinsulanon tại Songkhla không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lũ lụt, nhưng giao thông vẫn là một mối quan tâm hàng đầu. Hiện tại, các tuyến đường ra vào sân Tinsulanon bị cắt đứt nghiêm trọng”.
“Do đó, việc dời địa điểm thi đấu đang được xem xét. Tiến sĩ Kongsak Yodmanee, Tổng cục trưởng SAT đã xác nhận thông tin nói trên. Dự kiến, quyết định dời sân thi đấu sẽ được chốt trong tuần này”, Thairath thông tin thêm.
Nếu địa điểm thi đấu bảng B nội dung bóng đá được dời về Bangkok, U22 Việt Nam và các đội Malaysia, Lào sẽ chơi trên sân Rajamangala, cùng sân thi đấu với các đội thuộc bảng A (U22 Thái Lan, Campuchia và Timor Leste).
Còn nếu địa điểm thi đấu được dời về thành phố Rangsit, thuộc tỉnh Pathum Thani, U22 Việt Nam và các đội bảng B sẽ chơi trên sân Đại học Thammasat. Đây là sân mà đội tuyển Việt Nam đã thi đấu trận lượt về AFF Cup 2022, gặp đội tuyển Thái Lan.
Mất liên lạc với người thân vì lũ lụt nghiêm trọng, tuyển thủ Thái Lan kêu cứu
Tiền đạo đội tuyển quốc gia Thái Lan Supachai Chaided kêu gọi nhờ sự giúp đỡ để tìm gia đình chú của mình, người đang bị mất liên lạc vì lũ lụt nghiêm trọng tại miền Nam Thái Lan.
Gia đình chú của cầu thủ Supachai Chaided sống ở thành phố Hat Yai, thuộc tỉnh Songkhla. Thành phố này bị ngập nặng và mất điện trên diện rộng nhiều ngày qua. Theo tường thuật của Supachai Chaided, gia đình của người chú anh có thêm hai người già, một em gái và một anh trai.
Cùng lúc đó, thủ môn Phosaman của U22 Thái Lan cho biết 3 ngày qua anh không thể liên lạc với người nhà, những người đang sống ở tỉnh Songkhla. Cầu thủ này cho biết khu vực mà gia đình anh ở hiện rất khó tiếp cận, vì bị cách ly bởi nước lũ. Cha và mẹ của Phosaman có thể vẫn còn mắc kẹt trong nhà và mất liên lạc.
Songkhla là địa điểm thi đấu của 10 môn tại SEA Games 33, gồm quyền anh, pencak silat, bóng đá nam, cờ vua, judo, kabaddi, karate, vật, petanque và wushu. Riêng môn wushu cũng đã có thông báo dời địa điểm thi đấu, vì lũ lụt.