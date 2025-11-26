Miền Nam Thái Lan lũ lụt nặng, sắp có thay đổi quan trọng với U22 Việt Nam

Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT) Kongsak Yodmanee thừa nhận Ban tổ chức (BTC) SEA Games 33, đang khẩn trương xem xét việc dời địa điểm tổ chức bảng B nội dung bóng đá nam, từ Songkhla về Bangkok hoặc Rangsit (tỉnh Pathum Thani).

U22 Việt Nam có thể sẽ không thi đấu các trận vòng bảng ở sân Tinsulanon (Ảnh: Thairath).

Nguyên nhân là vì tỉnh Songkhla và miền Nam Thái Lan đang trải qua đợt lũ lụt nghiêm trọng. Songkhla là nơi diễn ra các trận đấu thuộc bảng B, với sự hiện diện của U22 Việt Nam, Malaysia và Lào.

Tờ nhật báo hàng đầu Thái Lan Thairath tối 25/11 đưa tin: “Mặc dù sân vận động Tinsulanon tại Songkhla không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lũ lụt, nhưng giao thông vẫn là một mối quan tâm hàng đầu. Hiện tại, các tuyến đường ra vào sân Tinsulanon bị cắt đứt nghiêm trọng”.

“Do đó, việc dời địa điểm thi đấu đang được xem xét. Tiến sĩ Kongsak Yodmanee, Tổng cục trưởng SAT đã xác nhận thông tin nói trên. Dự kiến, quyết định dời sân thi đấu sẽ được chốt trong tuần này”, Thairath thông tin thêm.

Songkhla đang trải qua đợt lũ lụt nghiêm trọng (Ảnh: The Nation).

Nếu địa điểm thi đấu bảng B nội dung bóng đá được dời về Bangkok, U22 Việt Nam và các đội Malaysia, Lào sẽ chơi trên sân Rajamangala, cùng sân thi đấu với các đội thuộc bảng A (U22 Thái Lan, Campuchia và Timor Leste).

Còn nếu địa điểm thi đấu được dời về thành phố Rangsit, thuộc tỉnh Pathum Thani, U22 Việt Nam và các đội bảng B sẽ chơi trên sân Đại học Thammasat. Đây là sân mà đội tuyển Việt Nam đã thi đấu trận lượt về AFF Cup 2022, gặp đội tuyển Thái Lan.