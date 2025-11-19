Tháo dỡ xong cầu sắt "2 xe máy tránh nhau" dọc kênh Đôi ở TPHCM

Hai tháng sau ngày khởi công dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM đã hoàn tất tháo dỡ cây cầu sắt lâu năm trên đường Nguyễn Duy để chuẩn bị xây dựng cầu mới.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhà thầu đang triển khai ép cọc dự ứng lực và cọc bê tông cốt thép để thi công mở rộng đường dẫn 2 đầu cầu.

Nhà thầu đã tháo dỡ cầu Hiệp Ân 2 trên đường Nguyễn Duy (Ảnh: Ngọc Tân).

Trao đổi với phóng viên, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM cho biết, hạng mục xây mới cầu Hiệp Ân 2 trên đường bờ Bắc kênh Đôi (nối phường Chánh Hưng và phường Phú Định) thuộc gói thầu XL-02. Đây là gói thầu xây lắp được khởi công đầu tiên của dự án (ngày 15/9).

Theo người dân địa phương, cầu sắt Hiệp Ân 2 cũ bắc qua rạch Ụ Cây, có bề rộng chỉ vừa 2 xe máy tránh nhau, ô tô không thể lưu thông. Cây cầu này nằm trong danh sách 17 cây cầu sắt cũ trên địa bàn TPHCM, cần thay thế dần bằng cầu bê tông cốt thép.

Chủ đầu tư cho biết, cây cầu mới sẽ có bề rộng 11m, đảm bảo cho cả ô tô và xe 2 bánh lưu thông. Hạng mục cầu sẽ được thi công đồng bộ với đường dẫn, kè, công viên, điện chiếu sáng và hệ thống thoát nước.

Ngoài gói thầu XL-02, hai gói thầu còn lại là XL-01 và XL-03 đã được phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn nhà thầu và tư vấn giám sát thi công xây lắp, dự kiến thi công vào cuối tháng 11.

Chính quyền phường Chánh Hưng và phường Phú Định tiếp tục công tác di dời, tái định cư để triển khai 2 gói thầu còn lại.

Về tiến độ giải phóng mặt bằng, 1.466/1.602 hộ dân đã đồng ý với phương án bồi thường. Trong đó, 1.030 trường hợp đã bàn giao mặt bằng, 207 hộ được tái định cư tại các dự án nhà ở (118 trường hợp tại chung cư 481 Ba Đình, 83 trường hợp tại chung cư 2226 Ngọc Long, 6 trường hợp tại chung cư 35 Hồ Ngọc Lãm).

Nhiều hộ dân trong phạm vi dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi chưa di dời (Ảnh: Ngọc Tân).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM kiến nghị UBND phường Chánh Hưng, phường Phú Định và Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 8 cũ đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công dự án.