Thành ủy TPHCM phân công nhân sự phụ trách các đơn vị

Thành ủy TPHCM vừa có thông báo phân công Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên theo dõi, phụ trách các đơn vị thuộc Đảng bộ TPHCM.

Theo quyết định, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, theo dõi, phụ trách Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Đảng ủy Quân sự thành phố, Đảng bộ phường An Khánh.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang (Ảnh: Q.Huy).

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM, theo dõi, phụ trách Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố, Đảng bộ Đại học Quốc gia TPHCM; Đảng bộ phường Hiệp Bình, Đảng bộ xã Dầu Tiếng, xã Bình Châu.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, theo dõi, phụ trách Đảng bộ UBND TPHCM, Công an TPHCM, đặc khu Côn Đảo, phường Sài Gòn, phường Bến Thành, phường Dĩ An.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, theo dõi, phụ trách Đảng bộ phường Tam Bình, phường Bình Quới, phường Phú An, phường Thủ Dầu Một, phường Tân Hải, phường Linh Xuân, xã Long Sơn, xã Nhà Bè.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, theo dõi, phụ trách Đảng bộ phường Chợ Lớn, phường Hòa Hưng, phường Phước Thắng, phường Tân Phước, phường Đông Hòa, phường Tân Đông Hiệp, xã Tân Vĩnh Lộc, xã Hồ Tràm.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, theo dõi, phụ trách Đảng bộ phường Thủ Đức, phường Bình Trưng, xã Cần Giờ, xã Thạnh An, xã Bình Khánh, xã An Thới Đông, xã Bàu Bàng, xã Trừ Văn Thố.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, theo dõi, phụ trách Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Đảng bộ xã Bình Chánh, xã Phú Giáo, xã Phước Hòa, xã Long Điền, xã Long Hải, phường Tây Thạnh, phường Tân Sơn Nhì.

Ông Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, theo dõi, phụ trách Học viện Cán bộ TPHCM và Đảng bộ phường Bàn Cờ, phường Xuân Hòa, phường Nhiêu Lộc, phường An Nhơn Tây, xã Thái Mỹ, xã Tân An Hội, xã Củ Chi, xã Nhuận Đức, xã Phú Hòa Đông, xã Bình Mỹ.

Ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, theo dõi, phụ trách Đảng bộ phường Phú Thọ Hòa, phường Phú Thạnh, phường Tân Phú, phường Đông Hưng Thuận, phường Trung Mỹ Tây, phường Tân Thới Hiệp, phường Thới An, An Phú Đông, phường Tân Sơn, phường Chánh Hiệp

Ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, theo dõi, phụ trách các cơ quan báo chí, xuất bản Thành ủy; Đảng bộ phường Bình Thạnh, phường Chánh Hưng, phường Bình Đông, phường Phú Định, phường An Long, phường Phước Thành, phường Hưng Long, xã Bình Lợi, xã Vĩnh Lộc.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, theo dõi, phụ trách Đảng bộ phường Tân Hưng, phường Tân Mỹ, phường Phú Thuận, phường Tân Thuận, phường Phước Long, phường Long Trường, phường Long Bình, xã Hiệp Phước, xã Nghĩa Thành, xã Tân Nhựt

Ông Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, theo dõi, phụ trách Đảng bộ phường Thuận An, phường Thuận Giao, phường Bình Hòa, phường An Phú

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, theo dõi, phụ trách Đảng bộ phường Diên Hồng, phường Vườn Lài, phường Gia Định, phường Thạnh Mỹ Tây, phường Cát Lái, xã Minh Thạnh, xã Thanh An, xã Long Hòa

Ông Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, theo dõi, phụ trách Đảng bộ phường Bình Dương, phường Vĩnh Tân

Ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, theo dõi, phụ trách Đảng bộ phường Bình Phú, phường Bình Tiên, phường Bình Tây, phường Phú Lâm, xã Bắc Tân Uyên, xã Thường Tân, xã Bình Giã, xã Kim Long, xã Xuân Sơn.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, theo dõi, phụ trách Đảng bộ phường Bình Tân, phường Bình Hưng Hòa, phường Bình Trị Đông, phường An Lạc, phường Tân Tạo, phường Tân Hòa

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, theo dõi, phụ trách Đảng bộ phường An Đông, phường Chợ Quán, phường Hạnh Thông, phường An Nhơn, phường Tăng Nhơn Phú, phường Bình Lợi Trung, phường Phú Lợi.

Ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, theo dõi, phụ trách Đảng bộ xã Hóc Môn, xã Bà Điểm, xã Xuân Thới Sơn, xã Đông Thạnh, xã Phước Hải, xã Bình Hưng, phường Gò Vấp, phường Thông Tây Hội.

Ông Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM, theo dõi, phụ trách Đảng bộ phường Tân Sơn Hòa, phường Tân Sơn Nhất, phường Bảy Hiền, phường Tân Bình, phường Lái Thiêu, xã Đất Đỏ.

Ông Tạ Văn Đẹp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM, theo dõi, phụ trách Đảng bộ phường Bình Cơ, phường Tân Uyên, phường Tân Hiệp, phường Tân Khánh, phường Long Phước.

Ông Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, theo dõi, phụ trách Đảng bộ phường: Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Phú Nhuận, Cầu Ông Lãnh

Ông Trần Văn Cư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, theo dõi, phụ trách Đảng bộ xã Châu Đức, xã Ngãi Giao, phường Tân Định.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, theo dõi, phụ trách Đảng bộ phường Xóm Chiếu, phường Vĩnh Hội, phường Khánh Hội, phường Minh Phụng, phường Bình Thới, phường Phú Thọ, phường Hòa Bình.

Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, theo dõi, phụ trách Đảng bộ phường Long Nguyên, phường Chánh Phú Hòa, phường Hòa Lợi, phường Bến Cát, phường Tây Nam, phường Thới Hòa.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam TPHCM, theo dõi, phụ trách Đảng bộ phường An Hội Tây, phường An Hội Đông, xã Hòa Hiệp, xã Xuyên Mộc, xã Hòa Hội, xã Bàu Lâm.

Ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu, theo dõi, phụ trách Đảng bộ phường Vũng Tàu, phường Tam Thắng, phường Rạch Dừa.

Ông Trần Tuấn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Bà Rịa, theo dõi, phụ trách Đảng bộ phường Bà Rịa, phường Tam Long, phường Long Hương.

Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Phú Mỹ, theo dõi, phụ trách Đảng bộ phường Phú Mỹ, phường Tân Thành, xã Châu Pha.

Ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo, giúp Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, theo dõi, phụ trách Đảng bộ Đặc khu Côn Đảo.