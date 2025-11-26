Những ngày qua, trong phòng bệnh khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc người lớn (ICU), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, anh Trần Xuân Hậu (SN 1983, quê ở ấp Tân Lập, xã Tân Tiến, tỉnh Đồng Nai) luôn trong tình trạng sốc nhiễm trùng nặng.

Quanh giường bệnh là hàng loạt máy móc và thiết bị điều trị hiện đại đang hoạt động liên tục giúp anh duy trì sự sống.

Anh Trần Xuân Hậu đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM (Ảnh: Khánh An).

Người đàn ông trụ cột gia đình đột ngột nguy kịch do sốc nhiễm trùng

Bên ngoài phòng bệnh, chị Trần Thị Trà My (SN 1987, vợ anh Hậu) đứng ngồi không yên, gương mặt hiện rõ nỗi lo lắng tột độ.

Gạt nước mắt, chị My kể rằng, khoảng nửa tháng trước, anh Hậu bắt đầu sốt nhẹ, cơ thể uể oải, mệt mỏi. Nghĩ chồng chỉ bị cảm cúm thông thường, chị My đã mua thuốc cho anh uống, nhưng tình trạng không cải thiện mà ngày càng nặng.

Đến ngày thứ năm, anh Hậu đau nhức toàn thân, tay chân gần như không thể cử động. Cả nhà hoảng hốt, vội đưa anh đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cấp cứu ngay trong đêm.

Anh Hậu nằm bất động trên giường bệnh (Ảnh: Khánh An).

BS.CKI Nguyễn Hà Hồng Tiến, khoa ICU, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho biết, bệnh nhân Trần Xuân Hậu được đưa đến viện trong tình trạng hôn mê, sốt cao liên tục và tụt huyết áp.

Kết quả thăm khám và xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân bị suy đa cơ quan, tổn thương thận cấp, sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng máu do vi khuẩn tụ cầu, tiên lượng rất nặng.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp y bác sĩ đã khẩn trương triển khai phác đồ điều trị tích cực: Sử dụng kháng sinh phổ rộng, thuốc vận mạch, đặt nội khí quản, hỗ trợ thở máy và tiến hành lọc máu liên tục để duy trì sự sống cho người bệnh.

Sau một thời gian điều trị tích cực, bệnh nhân dần hồi tỉnh, các xét nghiệm ghi nhận vi trùng đã âm tính. Anh Hậu đang trong giai đoạn cai máy thở, nhưng vẫn phải tiếp tục duy trì kháng sinh và lọc máu do chức năng thận chưa hồi phục.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe bệnh nhân sau nhiều ngày điều trị (Ảnh: Khánh An).

Bác sĩ Tiến cho biết thêm, do bệnh nhân phải sử dụng nhiều loại thuốc và trang thiết bị điều trị chuyên sâu, đồng thời phải lọc máu liên tục mà lại không có Bảo hiểm y tế nên viện phí khá cao, lên đến hơn 10 triệu đồng/ngày.

“Ngay cả khi tiến triển tốt, bệnh nhân vẫn phải điều trị ít nhất 2 tuần nữa, với tổng chi phí ước tính lên tới 200-300 triệu đồng”, bác sĩ Tiến thông tin.

Nhà không còn gì để bán, vợ nghèo khẩn cầu cứu chồng

Biết anh Hậu có những dấu hiệu hồi phục tích cực, chị My chưa kịp vui mừng thì đã suy sụp tinh thần khi nghe thông báo số tiền cần chuẩn bị để chồng tiếp tục điều trị.

Người vợ chia sẻ, gia đình họ vốn nghèo khó. Trước khi ngã bệnh, anh Hậu là trụ cột gia đình, làm nghề đốn và khuân vác gỗ cao su thuê. Công việc nặng nhọc, thu nhập chỉ 300.000 đồng/ngày nhưng lại thất thường, lúc có lúc không.

Còn chị My vừa lo nội trợ, vừa nhận giúp việc theo giờ để có thêm chút tiền mua gạo. Dù chắt chiu, thu nhập của hai vợ chồng chỉ đủ trả 1,5 triệu đồng tiền trọ mỗi tháng cùng những nhu cầu cơ bản nhất, gia đình thường xuyên rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau.

Chị My xúc động khi kể tình cảnh hiện tại của gia đình (Ảnh: Khánh An).

Anh Hậu bất ngờ lâm bệnh nặng, càng khiến gia đình vốn đã nghèo khó rơi vào cảnh bế tắc. Sau nửa tháng chồng nằm viện, chị My kiệt quệ cả tinh thần lẫn kinh tế. Chi phí điều trị tăng theo từng ngày, để lại khoản nợ viện phí mà gia đình không biết đến bao giờ mới trả được.

Vợ chồng chị My sinh được 2 người con. Con gái lớn (19 tuổi) đã nghỉ học, xin theo nghề làm tóc để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Còn con út học lớp 9 cũng đang đối mặt với nguy cơ dừng ước mơ đèn sách.

Đến nay, dù đã xoay xở đủ đường, gia đình chị My mới chỉ lo được khoảng 30 triệu đồng viện phí. Trong cơn tuyệt vọng đến cùng cực, người vợ ngồi bệt xuống nền hành lang bệnh viện lạnh lẽo nói như khẩn cầu:

“Nhà không còn gì để bán, tôi đi hỏi vay khắp nơi để gom tiền chữa bệnh cho chồng mà vẫn không đủ. Tôi thật sự bế tắc, mong các nhà hảo tâm thương tình dang tay giúp đỡ, để chồng tôi có điều kiện tiếp tục điều trị, sớm khỏe lại trở về với các con”.

Đại diện Ban điều hành ấp Tân Lập, xã Tân Tiến, tỉnh Đồng Nai xác nhận, anh Trần Xuân Hậu mắc bệnh nặng, gia đình hoàn cảnh khó khăn, rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng.