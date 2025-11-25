1.000 con chim bị bày bán bất hợp pháp trên đường ở TPHCM

Ngày 25/11, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (Chi cục Kiểm lâm TPHCM) phối hợp với Công an phường Chợ Lớn kiểm tra khu vực bày bán chim tại lề đường Thuận Kiều, phường Chợ Lớn.

Đây là khu vực người dân thường xuyên bày bán chim cảnh tự phát. Tuyến đường cũng tập trung nhiều điểm bán các loại thức ăn cho chim.

Những lồng sắt chứa hàng trăm con chim sẻ được lực lượng chức năng tạm giữ (Ảnh: N.K).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 1.000 con chim thuộc các loài cu, ri, sẻ, chào mào, chim sâu… được bày bán nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Đại diện Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 cho biết, các loài chim trên thuộc nhóm động vật rừng thông thường theo Thông tư 27/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 đã làm việc với những người liên quan. Toàn bộ số chim trên được đưa về xã An Nhơn Tây, TPHCM, để chăm sóc, nuôi dưỡng và xử lý theo quy định.