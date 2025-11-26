Mỹ cử đặc phái viên gặp Tổng thống Nga, đàm phán kế hoạch hòa bình Ukraine

Tổng thống Putin bắt tay đặc phái viên Mỹ Witkoff trong cuộc họp tại Saint Petersburg, Nga hôm 11/4 (Ảnh: Reuters).

"Với hy vọng hoàn thiện kế hoạch hòa bình, tôi đã chỉ đạo Đặc phái viên Steve Witkoff gặp Tổng thống Putin tại Moscow và đồng thời, Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll sẽ gặp phía Ukraine”, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social ngày 25/11.

Tổng thống Trump ca ngợi "bước tiến lớn" mà đội ngũ của ông đã đạt được trong tuần qua trong việc đàm phán thỏa thuận hòa bình nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

"Kế hoạch hòa bình 28 điểm ban đầu, do Mỹ soạn thảo, đã được tinh chỉnh, với sự đóng góp bổ sung từ cả hai bên, và chỉ còn một vài điểm bất đồng”, ông Trump cho biết.

Tổng thống Trump cũng bày tỏ mong muốn gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Tôi hy vọng sẽ sớm được gặp Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin, nhưng chỉ khi thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến này là thỏa thuận cuối cùng hoặc đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng", ông Trump tuyên bố.

Phát biểu tại sự kiện nhân dịp Lễ Tạ ơn tại Vườn Hồng của Nhà Trắng hôm 25/11, Tổng thống Trump nhấn mạnh "việc đạt được một thỏa thuận hòa bình không hề dễ dàng, nhưng tôi nghĩ sẽ đạt được thỏa thuận đó”.

"Tôi nghĩ chúng ta đang tiến rất gần đến một thỏa thuận, chúng ta sẽ tìm ra... Tôi nghĩ chúng ta đang đạt được tiến triển", ông Trump nói thêm.

Mỹ ban đầu đề xuất thỏa thuận hòa bình gồm 28 điểm, nhưng sau cuộc đàm phán với Ukraine tại Geneva, thỏa thuận mới được rút xuống còn 19 điểm. Tuy nhiên, các bên vẫn để lại những vấn đề chính trị nhạy cảm nhất cho hai tổng thống quyết định.

Kế hoạch ban đầu của Mỹ được cho là bao gồm yêu cầu Ukraine nhượng toàn bộ lãnh thổ Donbass cho Nga, cắt giảm quy mô lực lượng vũ trang Ukraine, và cấm hoàn toàn binh sĩ nước ngoài cũng như các loại vũ khí tầm xa trên lãnh thổ Ukraine.

Kế hoạch nhận được sự ủng hộ của Moscow. Tổng thống Nga nói rằng kế hoạch hòa bình mới do Washington đề xuất có thể tạo nền tảng cho một giải pháp cuối cùng ở Ukraine.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 25/11 xác nhận Mỹ đã đạt được "tiến triển lớn" hướng tới việc đạt được một "thỏa thuận hòa bình" giữa Ukraine và Nga. Theo bà Leavitt, mặc dù "vẫn còn một số chi tiết nhạy cảm, nhưng không có nghĩa là không thể vượt qua và cần phải được giải quyết".

Sau cuộc điện đàm với quan chức Mỹ vào ngày 25/11, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak xác nhận Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll dự kiến ​ đến thủ đô Kiev của Ukraine vào cuối tuần này để tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình.

"Chúng tôi mong đợi Bộ trưởng Lục quân sẽ đến Kiev vào cuối tuần này, và chúng tôi sẵn sàng tiếp tục làm việc nhanh nhất có thể để hoàn tất các bước cần thiết nhằm chấm dứt xung đột", ông Yermak đăng trên X.

Theo ông Yermak, một cuộc gặp tiếp theo giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ được "chuẩn bị kỹ lưỡng và nhanh chóng” từ phía Ukraine.

"Ukraine chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là trở ngại cho hòa bình. Chúng tôi biết ơn Mỹ vì tất cả sự hỗ trợ của họ", ông Yermak nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25/11 cho biết "các nguyên tắc" trong kế hoạch sửa đổi của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột với Nga có thể dẫn đến "những thỏa thuận sâu sắc hơn" và "phần lớn phụ thuộc" vào Washington.

"Tôi kỳ vọng vào sự hợp tác tích cực hơn nữa với phía Mỹ và với Tổng thống Trump. Phần lớn phụ thuộc vào Mỹ, bởi vì Nga rất coi trọng sức mạnh của Mỹ", ông nói.

Trước đó, Tổng thống Zelensky đã nói với các đồng minh của Kiev rằng Ukraine sẵn sàng "xúc tiến" tiến trình giải quyết xung đột với "khuôn khổ" kế hoạch mới của Mỹ, nhưng cũng thừa nhận "vẫn còn những điểm nhạy cảm".

Tổng thống Zelensky cho biết ông "sẵn sàng gặp" Tổng thống Trump để thảo luận về "những điểm nhạy cảm". Ông cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu tham gia vào các cuộc đàm phán vì "các quyết định an ninh về châu Âu phải bao gồm cả châu Âu".

Truyền thông Mỹ đưa tin các quan chức Mỹ đã có cuộc hội đàm với các quan chức Nga tại Abu Dhabi vào ngày 25/11.