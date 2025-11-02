Nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh ngập nước lũ, tài xế ô tô chật vật xoay xở

Những ngày qua, hồ Kẻ Gỗ, tỉnh Hà Tĩnh xả tràn do mưa kéo dài khiến nước đổ về vùng hạ du. Nhiều vùng dân cư nước dâng cao gây ngập lụt diện rộng. Đường Nguyễn Hoành Từ, phường Hà Huy Tập (nối từ thành phố Hà Tĩnh cũ đi đường tránh quốc lộ 1A) dài khoảng 3km cũng bị ảnh hưởng.

Đường Nguyễn Hoành Từ gần như bị ngập toàn tuyến, vị trí sâu nhất khoảng hơn 40cm. Lực lượng chức năng cắm biển hố sâu nguy hiểm để cảnh báo cho các tài xế.

Thấy đoạn đường ngập kéo dài, người phụ nữ đi giao hàng phải dừng lại. Chị vội vàng gọi điện thông báo tình hình cho khách.

Tuyến đường ngập nước lũ khiến giao thông hỗn loạn. Nhiều tài xế ô tô dừng lại không đi tiếp, có người chọn quay đầu. Tuy nhiên, một số tài xế ô tô, xe máy, xe đạp điện vẫn quyết định băng qua.

Việc di chuyển trên tuyến đường này gặp nhiều khó khăn khi tài xế mất nhiều thời gian hơn để xoay xở.

Một ô tô bị chết máy giữa đường. Tài xế phải nhờ nhiều người hỗ trợ đẩy phương tiện thoát khỏi đoạn đường ngập.

Đến chiều 2/11, tình trạng ngập lụt trên tuyến đường Nguyễn Hoành Từ vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

Tại xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) - nơi chịu ngập lụt nặng nhất, nhiều người dân quyết định đưa ô tô lên đê dẫn nước hồ Kẻ Gỗ để tránh lũ.

Theo báo cáo nhanh của ngành chức năng Hà Tĩnh, mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nhiều tuyến giao thông bị ngập lụt, sạt lở như đường ven biển, quốc lộ 8, quốc lộ 8C, quốc lộ 12C, đường tỉnh 553, đường tỉnh 547...