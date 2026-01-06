Điều chỉnh quy hoạch đô thị của Đồng Nai theo hướng tăng kết nối TPHCM

Ngày 6/1, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và địa phương để nghe báo cáo tiến độ lập đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung các đô thị Biên Hòa, Trảng Bom đến năm 2045.

Theo đơn vị tư vấn, đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị Biên Hòa đến năm 2045 có phạm vi hơn 26.300ha. Khu vực nghiên cứu gồm toàn bộ địa giới hành chính 7 phường: Biên Hòa, Tam Hiệp, Long Bình, Trấn Biên, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, và một phần diện tích 3 phường Tân Triều, Trảng Dài, Hố Nai.

Khu vực Biên Hòa được quy hoạch giảm các khu công nghiệp, tập trung phát triển không gian xanh dọc sông Đồng Nai (Ảnh: Nam Anh).

Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch là chuyển dần từ mô hình “đô thị công nghiệp” sang cấu trúc “đô thị dịch vụ và công nghiệp”. Định hướng này gắn với phát triển đô thị thông minh, bền vững, phù hợp tiêu chuẩn mới của Nghị quyết 111 về phân loại đô thị, hướng tới mục tiêu đô thị loại II.

Trong định hướng không gian, đơn vị tư vấn đề xuất phát triển đô thị hướng sông làm trục chính. Biên Hòa được quy hoạch giảm dần khu công nghiệp, tăng không gian xanh ven sông Đồng Nai và sông Cái, khai thác lợi thế cảnh quan để thúc đẩy dịch vụ, du lịch và các khu đô thị mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến góp ý, khẩn trương hoàn thiện đồ án. Quy hoạch phải khắc phục hạn chế trong phát triển đô thị thời gian qua, đồng thời tạo điểm nhấn rõ nét cho mục tiêu xây dựng Biên Hòa trở thành đô thị xanh, thông minh, đáng sống.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị làm rõ nội dung liên kết vùng trong đồ án, đặc biệt là kết nối Biên Hòa với các địa phương trong tỉnh, sân bay Long Thành và TPHCM. Bên cạnh đó, phương án khai thác không gian ngầm, hạ tầng thoát nước và các giải pháp kỹ thuật cần được thể hiện cụ thể, đồng bộ.