Mưa lũ khiến hơn 5.000 ngôi nhà ở Hà Tĩnh, Quảng Trị ngập lụt

Chiều 31/10, Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng chống thiên tai Hà Tĩnh cho biết, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường kết hợp gió đông trên cao, trên địa bàn tỉnh này có mưa to đến rất to kéo dài, đặc biệt là khu vực đồng bằng ven biển phía Nam.

Lượng mưa đo được tại các trạm tự động từ 17h ngày 29/10 đến 11h ngày 31/10 phổ biến 300-700mm.

Lực lượng công an sơ tán người dân vùng thấp trũng đến nơi an toàn (Ảnh: Văn Nguyễn).

Mưa lớn khiến hơn 1.700 hộ dân tại các xã, phường phía Nam bị ngập lụt như phường Vũng Áng 500 hộ, phường Sông Trí 323 hộ, xã Kỳ Lạc 169 hộ, xã Cẩm Lạc 203 hộ, xã Kỳ Văn 297 hộ…

Chính quyền, lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán hơn 900 hộ dân với gần 2.000 người đến nơi an toàn. Ngành giáo dục chỉ đạo cho 50 cơ sở giáo dục với 36.768 học sinh tạm nghỉ.

Trước việc nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, Nhà máy thủy điện Hố Hô tăng lưu lượng xả tràn lên 1.104m3/s, hồ Kẻ Gỗ xả 350m3/s.

Mưa lớn khiến tuyến đường ven biển, đoạn giáp ranh xã Kỳ Khang và phường Hải Ninh bị sạt lở, hàng nghìn khối đất đá từ taluy dương tràn xuống phủ kín mặt đường, giao thông tê liệt.

Đến 12h30 ngày 31/10, lực lượng chức năng đã khắc phục một phần ba mặt đường, phương tiện được di chuyển tạm thời.

Hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả tràn vào chiều 31/10 (Ảnh: Dương Nguyên).

Mưa kéo dài cũng khiến nhiều tuyến đường liên thôn, xã ngập cục bộ; quốc lộ 8, quốc lộ 12C xuất hiện nhiều điểm sạt lở.

Sáng 31/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã kiểm tra tình hình ngập lụt tại phường Vũng Áng và trao tặng quà cho một số hộ dân bị ngập lụt, sau đó làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh để chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ.

Theo dự báo, tối nay và ngày 1/11, Hà Tĩnh còn mưa to đến rất to, nguy cơ ngập lụt trên diện rộng trên các lưu vực sông, đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố có thể ở mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3.

Tại tỉnh Quảng Trị, đến chiều 31/10, mưa đã giảm so với sáng cùng ngày. Nước các sông trên địa bàn đang xuống chậm. Dự báo trong 6-12 giờ tới, khu vực phía Bắc Quảng Trị có mưa vừa đến mưa to với lượng phổ biến 30-70mm, có nơi trên 100mm, khu vực phía Nam 10-30mm.

Theo số liệu từ cơ quan chuyên môn, đến 16h cùng ngày, mực nước trên sông Kiến Giang ở mức trên báo động 2, sông Gianh ở mức trên báo động 1, các sông khác trên địa bàn Quảng Trị ở mức dưới báo động 1 và tiếp tục xuống.

Mưa lũ gây ngập đường, tràn vào nhà dân ở Quảng Trị (Ảnh: Tiến Thành).

Mưa lũ khiến gần 3.600 nhà dân tại Quảng Trị bị ngập 0,2-0,5m, một số nơi trũng thấp ngập sâu trên 1m, gây ảnh hưởng đến 11.000 người. Các xã, phường bị ngập gồm Quảng Trạch, Ninh Châu, Lệ Thủy, Diên Sanh, Nam Hải Lăng, Hải Lăng, Vĩnh Định, Mỹ Thủy, phường Quảng Trị, Nam Gianh, Trung Thuần, Bắc Gianh.

Mưa lớn gây ngập và chia cắt khiến 28.000 học sinh của 101 điểm trường tại Quảng Trị phải nghỉ học. Chính quyền các địa phương tại Quảng Trị đã di dời 518 hộ dân với 1.558 nhân khẩu ra khỏi vùng có nguy cơ ngập sâu, sạt lở.

Tối 31/10, lực lượng chức năng xã Quảng Trạch đang tìm kiếm một học sinh mất tích vì bị nước cuốn.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích (Ảnh: Nhật Anh).

Khoảng 14h30 cùng ngày, em N.C.M.H. (SN 2015, trú tại thôn Hướng Phương, xã Quảng Trạch) cùng 2 em nhỏ khác đi qua khu vực đường bị ngập không may bị nước cuốn trôi.

H. mất tích, 2 người bạn đi cùng may mắn bám vào cây cối ven đường và được người dân ứng cứu.

Nước tràn vào nhà dân tại Quảng Trị (Ảnh: Tiến Thành).

Mưa lũ tại Quảng Trị những ngày qua đã làm 3 người chết, một người mất tích và 3 người khác bị thương, gây thiệt hại lớn về tài sản, chăn nuôi, thủy lợi, giao thông và sản xuất nông nghiệp.

Các địa phương tại Quảng Trị tiếp tục triển khai phương châm "4 tại chỗ", chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân và giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ kéo dài gây ra.