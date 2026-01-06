Người dân bất ngờ vì cây xăng ở Lâm Đồng không nhận chuyển khoản

Ngày 6/1, nhiều người dân đến Cửa hàng xăng, dầu số 919 trên đường Trần Phú, phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng, để mua nhiên liệu và đề nghị thanh toán bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng, nhưng không được chấp thuận. Theo phản ánh, nhân viên tại đây chỉ bán xăng cho khách hàng chi trả bằng tiền mặt.

Một người cho biết, việc từ chối chuyển khoản gây bất tiện, nhất là trong bối cảnh nhiều cửa hàng đã áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt.

Cửa hàng xăng, dầu số 919 ở Lâm Đồng (Ảnh: Khánh Hồng).

“Nhân viên từ chối bán xăng cho tôi vì tôi không mang tiền mặt. Do vậy, tôi phải đi tìm cửa hàng khác để đổ xăng”, anh Hoàng, trú tại xã Đạ Huoai 3, tỉnh Lâm Đồng, bức xúc.

Đại diện Cửa hàng xăng, dầu số 919 xác nhận đơn vị tạm ngưng tiếp nhận thanh toán chuyển khoản đối với khách hàng đi xe máy. Nguyên nhân được nêu là cây xăng từng ghi nhận trường hợp thông báo đã chuyển tiền, nhưng hệ thống không ghi nhận, nhân viên phải bù tiền cá nhân cho phần doanh thu thiếu hụt.

Theo cửa hàng, quy định trên được áp dụng nhằm bảo đảm an toàn cho người bán, thuận tiện quản lý doanh thu và phòng ngừa rủi ro trong giao dịch. Quy định trên chỉ áp dụng với khách hàng đi xe máy.

Cửa hàng xăng, dầu số 919 do một doanh nghiệp tư nhân quản lý, vận hành. Liên quan vụ việc, đại diện Đội Quản lý Thị trường số 3 (Chi cục Quản lý thị trường Lâm Đồng) cho biết, đơn vị sẽ phối hợp cùng các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý nếu doanh nghiệp sai phạm.