Ba tháng 2 cơn bão dữ dội và một trận lụt lớn, người dân giúp nhau vượt khó

Dựng lán trên đê giữ đàn vịt

Chiều 1/11, ông Hồ Văn Quý (67 tuổi, ở thôn Trung Thành, xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) chèo chiếc phao tự chế từ săm ô tô cũ để chuyển quần áo, chăn ấm lên đê ở tạm do nhà đã bị ngập sâu hơn 1,5m.

Trang trại chăn nuôi 500 con vịt của vợ chồng ông Quý nằm sát bờ đê dẫn nước hồ Kẻ Gỗ. Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nước từ thượng nguồn đổ về, hồ Kẻ Gỗ buộc phải liên tục tăng lưu lượng xả lên 450-600m3/s.

Ông Quý chèo chiếc phao tự chế từ săm ô tô cũ để chuyển quần áo, chăn ấm lên đê ở tạm (Ảnh: Dương Nguyên).

Từ đêm 31/10, nước lũ trên sông Ngàn Mọ bắt đầu tràn vào khu dân cư vùng hạ du, trong đó có trang trại của ông Quý. Đến ngày 1/11, mực nước tiếp tục dâng cao khiến khu vực này ngập nặng.

Trước khi nước ngập sâu, ông Quý đã di chuyển xe máy và xe kéo hai bánh lên đê, phủ bạt kín để làm nơi ở tạm.

"Đồ đạc trong nhà ngập hết. Vợ chồng tôi phải trùm bạt lên xe kéo để ngủ qua đêm trông coi, chăm sóc đàn vịt", ông Quý kể.

Phía trên bờ đê, nhiều vị trí cũng được người dân tận dụng làm nơi đỗ ô tô, xe máy và dựng chuồng tạm cho gia súc, gia cầm, chờ nước rút.

Vợ chồng ông Quý trùm bạt lên xe kéo để sống tạm và trông coi đàn vịt (Ảnh: Dương Nguyên).

Gia đình chị Dương Thị Xuyến (40 tuổi, ở thôn Ái Quốc, xã Cẩm Duệ) nằm ở vùng trũng thấp nên bị ngập sâu tới 2,5m trong đợt lũ này. Từ tháng 8, chị Xuyến cùng hàng xóm liên tục chống chọi với bão, lũ.

Chị kể, bão Kajiki (bão số 5) hồi cuối tháng 8 làm tốc mái toàn bộ ngôi nhà. Chưa kịp khắc phục xong, bão Bualoi (bão số 10) lại đổ bộ chỉ sau đó một tháng gây thêm thiệt hại nặng nề.

"Chúng tôi vừa lợp lại mái nhà, giờ lũ lụt lại tới quá nhanh. Nhà bị ngập sâu, gà vịt trôi hết, chăn gối, quần áo cũng ướt hết", chị Xuyến nghẹn ngào nói.

Chị Xuyến mượn quần áo, chăn gối của người thân về cho các thành viên trong gia đình giữ ấm qua lũ (Ảnh: Dương Nguyên).

Giữa cơn mưa nặng hạt, chị Xuyến mặc áo mưa, chèo thuyền và lội qua đoạn đường ngập sâu để sang nhà người thân mượn quần áo, chăn gối. Chị mang về cho các thành viên trong gia đình giữ ấm, cầm cự qua những ngày này.

Chung tay di dời, cưu mang nhau chờ lũ rút

Do nằm ở hạ du hồ Kẻ Gỗ, bên sông Ngàn Mọ, xã Cẩm Duệ thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề mỗi khi mưa lớn kéo dài. Hàng trăm chiếc thuyền, phao của chính quyền và người dân địa phương được huy động cùng với nhân lực để hỗ trợ nhau ứng phó, di dời người, tài sản đến nơi an toàn.

Theo chính quyền xã, những hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm, có nguy cơ ngập sâu, đặc biệt là người già, neo đơn, trẻ nhỏ đều được tiếp cận bằng thuyền, giúp sơ tán kịp thời.

Ông Luyến dùng đò hỗ trợ hàng xóm đưa trẻ nhỏ di dời tránh lũ (Ảnh: Dương Nguyên).

Ông Bùi Văn Luyến (65 tuổi, ở thôn Trung Thành, xã Cẩm Duệ) cho biết, từ đêm 31/10 đến sáng 1/11, ông đã dùng chiếc thuyền của gia đình chở hàng chục lượt đưa trẻ nhỏ, người già và người bệnh sơ tán.

"Nước lên nhanh, ban đêm trời tối nên ai có thuyền đều ra hỗ trợ nhau. Cứ nghe có người gọi là chèo đi ngay", ông Luyến chia sẻ.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính quyền, lực lượng chức năng, các đội thiện nguyện và người dân, xã Cẩm Duệ đã di dời gần 1.400 người đến nơi an toàn. Những hộ có nhà cao tầng sẽ bám trụ tại chỗ và mở cửa đón hàng xóm lên ở tạm trong lúc nước còn dâng cao.

Bà Tâm cùng các cháu sang nhà hàng xóm ở nhờ trong những ngày nước ngập (Ảnh: Dương Nguyên).

Nhà bà Phan Thị Tâm (65 tuổi, ở thôn Quốc Tuấn, xã Cẩm Duệ) nằm sát bờ sông Ngàn Mọ. Khi thấy nước lũ dâng nhanh, chồng bà vội chèo đò chở vợ và 4 cháu nội, ngoại sang nhà hàng xóm có nền cao để trú tạm.

Tại điểm tránh lũ này, nhiều hộ dân khác cũng đang tá túc, cùng nhau nấu ăn, sinh hoạt qua những ngày nước ngập.

"Mỗi lần mưa lũ là vất vả lắm, chỉ mong nước sớm rút để được trở về nhà", bà Tâm chia sẻ.

“Bão làm tốc hết mái nhà, giờ lũ cuốn trôi cả đàn gà” (Video: Dương Nguyên - Cẩm Tiên).

Mưa đến 800mm, gần 4.300 nhà dân ngập lụt

Từ đêm 29/10 đến sáng 1/11, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có mưa to, rất to, đặc biệt tại khu vực đồng bằng ven biển phía Nam. Lượng mưa ghi nhận từ 17h ngày 29/10 đến 7h ngày 1/11 phổ biến 400-800mm.

Dự báo, từ sáng 1/11 đến sáng 3/11, khu vực vùng núi phía Tây và đồng bằng ven biển phía Bắc Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to (200-350mm, có nơi trên 500mm); đồng bằng ven biển phía Nam có mưa to đến rất to (200-400mm, có nơi trên 600mm).

Người dân xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh lên tầng cao sinh sống vì nước lũ bủa vây (Ảnh: Dương Nguyên).

Trong đợt mưa này, đỉnh lũ trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố có khả năng đạt mức báo động 2, báo động 3, có nơi trên báo động 3; sông La ở mức báo động 1, báo động 2.

Đến sáng 1/11, các địa phương của Hà Tĩnh đã sơ tán hơn 1.600 hộ dân với 3.864 nhân khẩu. Một số địa bàn có số lượng sơ tán lớn gồm: phường Vũng Áng 184 hộ (484 người), xã Kỳ Lạc 98 hộ (143 người), xã Kỳ Văn 317 hộ (991 người), xã Cẩm Duệ 790 hộ (1.395 người), xã Cẩm Bình 150 hộ (600 người).

Toàn tỉnh có 4.292 nhà dân bị ngập lụt, tập trung tại xã Cẩm Duệ (2.950 hộ), phường Vũng Áng (500 hộ), xã Cẩm Bình (487 hộ)... Nhiều tuyến giao thông như quốc lộ 15, quốc lộ 8C, đường tỉnh 547, đường tỉnh 553 bị ngập sâu, sạt lở, chia cắt cục bộ.

Hà Tĩnh có hơn 4.200 nhà dân ngập lụt trong đợt mưa lớn kéo dài này (Ảnh: Dương Nguyên).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và các đoàn công tác tập trung cao nhất cho công tác phòng chống thiên tai.

Ban Thường vụ chỉ đạo tạm dừng các cuộc họp không cần thiết, duy trì trực ban 24/24h để theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, kịp thời ứng phó và báo cáo. Người đứng đầu địa phương để xảy ra thiệt hại về người do chủ quan, lơ là phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy.