Mưa không ngớt, người dân Hà Tĩnh đưa vật nuôi, ô tô lên đê tránh lũ

Những ngày qua, nhiều địa phương của Hà Tĩnh ghi nhận lượng mưa to đến rất to, kéo dài. Nước từ thượng nguồn đổ về lớn, hồ Kẻ Gỗ liên tục tăng lượng xả tràn 450-600m3/s. Vùng hạ du vì thế đã tăng mức ngập lụt.

Trong đêm 31/10 đến sáng 1/11, mực nước sông Ngàn Mọ lên nhanh, các xã vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ như Cẩm Duệ, Cẩm Bình xảy ra ngập lụt diện rộng.

Đến 8h ngày 1/11, xã Cẩm Duệ đã sơ tán 780 hộ với 1.375 người khỏi vùng ngập, huy động hàng trăm phương tiện, thuyền và thiết bị cứu hộ để ứng phó mưa lũ.

Bà Bùi Thị Tâm (người ngồi giữa, 67 tuổi, trú tại thôn Trung Thành, xã Cẩm Duệ) cho biết gia đình sinh sống gần sông Ngàn Mọ. Dòng lũ lên nhanh, nhà của bà bị ngập gần 2m.

Bà Tâm có mẹ già và con trai Phan Văn Giáp (32 tuổi) bị liệt sau một vụ tai nạn vài năm trước.

"Khi nước bủa vây tứ phía, tôi phải cầu cứu. May mắn là lực lượng chức năng và đội cứu hộ tình nguyện đã kịp thời giúp đỡ, đưa mẹ con tôi đến nơi cao ráo lánh nạn", bà Tâm chia sẻ.

Bà Trần Thị Hương (60 tuổi, trú xã Cẩm Bình) cho hay khi nhận được cảnh báo của chính quyền về mưa lũ, gia đình đã kịp di dời lúa gạo, phương tiện và tài sản đến nơi an toàn. Sáng 1/11, giữa cơn mưa nặng hạt, bà Hương tất tả bắt nốt đàn gà còn lại để chạy lũ.

Người dân vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ đưa ô tô, xe máy, xe điện, thậm chí cả máy cày và xe tải lên đê để tránh lũ. Nhiều phương tiện được phủ bạt cẩn thận nhằm hạn chế hư hỏng do mưa lớn kéo dài.

Một số hộ dân ở khu vực cao hơn hiện chưa phải di dời. Tuy nhiên, họ lo lắng khi mưa chưa có dấu hiệu giảm và hồ thủy lợi đang tiếp tục xả tràn.

Trường Mầm non Cẩm Mỹ (xã Cẩm Duệ) bị nước lũ bủa vây. Nhà trường đã cho trẻ nghỉ học tạm thời.

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan tập trung cao độ ứng phó với mưa lũ.

Chủ tịch Hà Tĩnh nhấn mạnh, toàn hệ thống chính trị phải vào cuộc, trực ban 24/24h, không được chủ quan, lơ là. Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn bám sát địa bàn, kịp thời chỉ đạo sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, chịu trách nhiệm nếu để xảy ra thiệt hại về người do chủ quan.