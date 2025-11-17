Nhiều ngôi làng ở Huế lại bị nước lũ nhấn chìm

Làng Văn Xá nằm bên bờ sông Bồ, thuộc địa bàn phường Hương Trà, thành phố Huế bị nước lũ cô lập trong ngày 17/11.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế, từ chiều tối 15/11 đến nay, trên địa bàn thành phố có mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa khu vực đồng bằng phổ biến 100-200mm, vùng núi 400-550mm.

Mưa lớn buộc các hồ chứa khu vực thượng nguồn điều tiết lũ, khiến vùng thấp trũng ở hạ du bị ngập lụt diện rộng.

Trường THCS Hồ Văn Tứ thuộc phường Hương Trà bị ngập sâu, nước tràn vào phòng học.

Trong sáng 17/11, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế đã cho phép học sinh các trường ở khu vực ảnh hưởng mưa lũ nghỉ học.

Chợ Văn Xá bị ngập sâu, các tiểu thương phải bỏ chạy, mang hàng hóa lên buôn bán dọc tuyến đường làng nối với quốc lộ 1.

Làng Xuân Tùy, xã Đan Điền, một khu dân cư thấp trũng khác nằm dọc sông Bồ cũng bị ngập lụt sâu.

Trong sáng 17/11, người dân làng Xuân Tùy, xã Đan Điền phải di chuyển bằng ghe (Ảnh: Tuấn Hiệp).

Nước lũ trên sông Bồ dâng cao, gây ngập lụt đường dẫn lên cầu Tứ Phú, xã Đan Điền, thành phố Huế.

Nước lũ tràn vào khu chợ Quảng Phú, xã Đan Điền.

Các tiểu thương chợ Quảng Phú, xã Đan Điền họp chợ giữa dòng nước lũ chảy cuồn cuộn.

Trên sông Hương, nước lũ cũng dâng cao, tràn qua Đập Đá, công trình nối giữa phường Thuận Hóa và Vỹ Dạ.

Trong khu vực Thành nội, nước trên các nhánh sông đào bao quanh di tích Kinh thành Huế có khả năng tiếp tục dâng cao khi mưa lớn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Trong ảnh là khu di tích Lầu Tàng Thơ và hồ Tịnh Tâm, thuộc địa bàn phường Xuân Phú.

Tuyến đường nằm giữa hồ Tịnh Tâm, dẫn vào Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế, phường Phú Xuân, bị ngập úng, các phương tiện không thể đi qua.

Người dân bờ Bắc sông Hương mang xe lên khu vực cầu Gia Hội, phường Phú Xuân để tránh lụt.

Trên khu vực miền núi, mưa lớn đã gây lũ quét, sạt lở đất ở địa bàn các xã Bình Điền, A Lưới 1-5.

Trong ảnh là tuyến quốc lộ 49 nối trung tâm thành phố Huế với các xã thuộc huyện miền núi A Lưới cũ bị sạt lở tại km67+800. Trong sáng nay, các lực lượng chức năng đã khắc phục xong sự cố, tuyến đường thông xe trở lại bình thường (Ảnh: Mạnh Hùng).