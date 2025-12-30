Phá đường dây buôn lậu thực phẩm chức năng quy mô lớn ở TPHCM

Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Tạ Văn Vinh (SN 1971, Giám đốc Công ty TNHH Profit), Phan Thị Tuyết Nhung (SN 1982) và Trần Ngọc Phương Uyên (SN 2001) về tội Buôn lậu.

Tạ Văn Vinh cùng 2 đồng bọn bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Thực hiện lệnh của Giám đốc Công an TPHCM về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đã triệt phá đường dây buôn lậu thực phẩm chức năng quy mô lớn, hoạt động với thủ đoạn tinh vi trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, cảnh sát phát hiện các mặt hàng thực phẩm chức năng xuất xứ từ nước ngoài trên thị trường, có dấu hiệu được nhập lậu về Việt Nam để tiêu thụ.

Tiến hành điều tra, PC03 xác định Tạ Văn Vinh là đối tượng cầm đầu, thuê Phan Thị Tuyết Nhung và Trần Ngọc Phương Uyên thực hiện.

Số thực phẩm chức năng nhập lậu bị phát hiện (Ảnh: Công an cung cấp).

Các đối tượng thông qua pháp nhân Công ty TNHH Profit, lợi dụng cơ chế thông thoáng trong quy định về nhập khẩu để thực hiện hành vi buôn lậu thực phẩm chức năng của nhà sản xuất Biotech, Mutant từ các nước châu Âu về tiêu thụ tại các tỉnh thành trong cả nước.

Sau khi thu thập đủ tài liệu, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 kiểm tra container hàng nhập khẩu của Công ty TNHH Profit, phát hiện các mặt hàng nhãn hiệu Hydro Whey Zero Chocolate Flavoured, Hydro Whey Zero Vanilla Flavoured, Hydro Whey Zero Strawberry Flavoured của nhà sản xuất Biotech (Hungary).

Lượng hàng trên có tổng trị giá khai báo hơn 5 tỷ đồng, nhưng không đủ điều kiện nhập khẩu theo quy định.

Mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện từ ngày 16/4, Công ty TNHH Profit đăng ký 8 tờ khai, nhập khẩu gần 50.000 đơn vị sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của nhà sản xuất Mutant (xuất xứ Canada).

Do không có hồ sơ công bố sản phẩm theo quy định, công ty đã khai báo gian dối mặt hàng nhập khẩu là thực phẩm bổ sung; sử dụng hồ sơ tự công bố không hợp lệ để nhập khẩu trái phép lô hàng với tổng giá trị hơn 40 tỷ đồng.

PC03 đang mở rộng vụ án, điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Việc triệt phá đường dây buôn lậu trên khẳng định tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm kinh tế của Công an TPHCM trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự.

Nhà chức trách cũng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia vào các hoạt động buôn lậu và tích cực phối hợp tố giác các hành vi vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.