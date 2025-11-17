Nước lũ lên nhanh, Huế cho học sinh khu vực thấp trũng nghỉ học

Sáng 17/11, thông tin từ UBND thành phố Huế, Sở Giáo dục và đào tạo thành phố đã có thông báo cho học sinh các trường học ở các vùng thấp, trũng nghỉ học ngày hôm nay để phòng tránh mưa lũ.

Đối với các trường ở khu vực cao ráo, không bị ảnh hưởng của mưa lũ vẫn tổ chức dạy học bình thường.

Nước lũ tràn vào nhà người dân trong đêm ở xã Bình Điền, thành phố Huế (Ảnh: UBND xã Bình Điền).

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế, do mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ, các hồ chứa tại khu vực đầu nguồn phải điều tiết về hạ du khiến mực nước trên nhiều con sông tăng cao.

Đến 6h cùng ngày, mực nước lũ trên sông Hương tại trạm Kim Long đạt 2,57m, cao hơn báo động 2 là 0,57m; trên sông Bồ tại Phú Ốc đạt 4,87m, cao hơn báo động 3 là 0,37m.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế, hiện mưa lớn ở thượng nguồn lưu vực sông Hương có xu hướng giảm.

Tuy nhiên, lượng mưa sẽ tăng trở lại trong trưa, chiều và đêm nay. Mực nước trên sông Hương có khả năng tăng lên xấp xỉ hoặc trên báo động 3.

Mực nước trên sông Bồ tiếp tục lên nhanh, cơ quan chức năng cảnh báo khả năng đỉnh lũ chỉ thấp hơn đợt lụt lịch sử vừa qua 0,2-0,5m.