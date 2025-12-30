Văn phòng Bộ Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu năm 2025

Sáng 30/12, Văn phòng Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026.

Theo Bộ Công an, năm 2025 được đánh giá là một năm ghi dấu nhiều kết quả nổi bật, toàn diện của Văn phòng Bộ Công an trên tất cả các mặt công tác.

Với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược trọng yếu, Văn phòng Bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong việc đề xuất với Đảng, Nhà nước và tổ chức triển khai quyết liệt các chủ trương, chính sách, giải pháp lớn về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Văn phòng Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 (Ảnh: Bộ Công an).

Đây được xác định là “điểm sáng” nổi bật trong công tác tham mưu chiến lược của toàn lực lượng trong năm qua.

Bên cạnh đó, Văn phòng Bộ đã thực hiện tốt vai trò tham mưu điều phối, giúp lãnh đạo Bộ chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự đối với nhiều sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước và các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc gia trên trường quốc tế. Nhiều sự kiện lớn được bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối, tiêu biểu như các sự kiện A50, A80, Lễ mở ký Công ước Hà Nội.

Đáng chú ý, Văn phòng Bộ Công an luôn gương mẫu, đi đầu trong thực hiện và tham mưu triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, đặc biệt là các nội dung thuộc “Bộ tứ trụ cột”.

Đơn vị đã tích cực tham mưu thúc đẩy đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lực lượng CAND, từng bước chuyển đổi căn bản phương thức làm việc từ truyền thống sang ứng dụng triệt để công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Trong bối cảnh tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi lớn, không tổ chức Công an cấp huyện, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Văn phòng Bộ đã chủ động, sát sao trong công tác tham mưu theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra Công an các đơn vị, địa phương, bảo đảm hoạt động thông suốt, không để gián đoạn nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Bộ Công an).

Cùng với đó, công tác tham mưu trong lĩnh vực phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được triển khai rất tích cực, hiệu quả.

Văn phòng Bộ cũng tham mưu quyết liệt các nhiệm vụ an sinh xã hội như xây dựng trường học, nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp, nhân văn của lực lượng CAND trong lòng nhân dân.

Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2025, đây là năm thứ 8 liên tiếp Văn phòng Bộ Công an vinh dự được tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được biểu dương, khen thưởng.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Đại tá Nguyễn Thị Phương, Phó Chánh Văn phòng Bộ; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng tập thể Phòng Tham mưu Cảnh sát; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Công an và nhiều phần thưởng cao quý khác cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích toàn diện mà Văn phòng Bộ Công an đã đạt được trong năm 2025.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an (Ảnh: Bộ Công an).

Nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIV của Đảng, Thứ trưởng yêu cầu Văn phòng Bộ tiếp tục đổi mới tư duy lãnh đạo, sắp xếp công việc khoa học, hiệu quả hơn; chủ động “đi tắt, đón đầu”, tham mưu đúng, trúng, sát, kịp thời, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong giai đoạn mới.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ, khẳng định toàn thể cán bộ, chiến sĩ Văn phòng Bộ Công an sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2026.