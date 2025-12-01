Hà Nội đêm giao thừa có mưa rào, sương mù, không khí lạnh mạnh tràn về

Dự báo thời tiết đêm giao thừa (31/12), ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết ở phía Bắc đang có một khối không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam.

Dự kiến đêm giao thừa sẽ ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh miền Bắc nước ta khiến một số nơi có mưa, sương mù.

Còn tại miền Trung và phía Nam đêm giao thừa thời tiết tương đối ổn định, thuận tiện cho người dân vui chơi, di chuyển.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 30/12, một bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 21-24 độ C.

Dự báo khoảng ngày 1/1/2026, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6.

Từ đêm 31/12/2025 đến ngày 1/1/2026, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 1/1/2026 trời chuyển rét, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi và trung du Bắc Bộ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ C.

Khu vực Hà Nội đêm 31/12/2025 và ngày 1/1/2026 có mưa, mưa rào; từ chiều 1/1/2026 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ C.

Pháo hoa tầm cao bắn rợp trời tại hồ Hoàn Kiếm đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (Ảnh: Thành Đông).

Dự báo thời tiết ngày 31/12, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, miền Đông có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.