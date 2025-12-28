Cháy tại khu biệt thự trên đường Lê Trọng Tấn ở Hà Nội

Chiều 28/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 16h45 cùng ngày, tại dãy biệt thự khu C Gleximco Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, TP Hà Nội xảy ra hỏa hoạn.

Vụ cháy xảy ra tại khu vực tầng trên cùng của dãy biệt thự liền kề (Ảnh: Phạm Thịnh).

Sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương phối hợp cùng lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

"Qua xác định ban đầu vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tới 17h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được làm rõ", vị đại diện nói.

Theo hình ảnh clip đăng tải trên mạng xã hội, vụ cháy xảy ra tại khu vực tầng trên cùng của dãy biệt thự. Cột khói từ vụ cháy bốc cao hàng chục mét,