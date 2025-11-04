Hơn 7m đê ven sông kết hợp đường giao thông bị lũ cuốn trôi

Sáng 4/11, ông Nguyễn Ánh Cầu, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền, thành phố Huế, cho biết tuyến đê Niêm Phò - Nho Lâm trên địa bàn xã đã bị nước lũ cuốn trôi hơn 7m, đoạn qua tổ 8, thôn Niêm Phò.

Sự việc khiến giao thông trên tuyến đê kết hợp giao thông này bị chia cắt, UBND xã Quảng Điền đang tìm phương án khắc phục, sớm thông tuyến trở lại.

Một đoạn đê kết hợp đường giao thông tại thành phố Huế bị nước lũ cuốn trôi (Ảnh: UBND xã Quảng Điền).

Theo UBND xã Quảng Điền, đê Niêm Phò - Nho Lâm nằm ven sông Bồ, có vai trò ngăn nước, đồng thời là tuyến giao thông huyết mạch, kết nối các địa bàn dân cư của xã với trung tâm thành phố Huế, đặc biệt là vào mùa lũ.

Lãnh đạo UBND xã Quảng Điền cho biết do ảnh hưởng của mưa lũ, đến nay toàn xã còn hơn 3.000 ngôi nhà bị ngập 0,1-0,7m. Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã sơ tán 56 hộ dân, với 87 nhân khẩu ra khỏi khu vực xung yếu, ngập sâu.

Bên cạnh đó, tuyến tỉnh lộ 4, 8A, 19, kết nối các xã thuộc khu vực huyện Quảng Điền cũ tiếp tục bị ngập lụt 0,9-1,4m. Nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn cũng bị ngập, chia cắt, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.