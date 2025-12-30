Ca sĩ Trung Quang làm mới loạt tình ca bất hủ, nói gì về phản ứng khán giả?

Trung Quang (SN 1997) đăng quang "Thần tượng bolero" mùa đầu tiên năm 2016 dưới sự dìu dắt của huấn luyện viên Đan Trường. Gần 10 năm gắn bó với dòng nhạc bolero, trữ tình, Trung Quang chiếm được cảm tình của khán giả nhờ giọng hát ngọt ngào, sâu lắng.

Gần đây, nam ca sĩ bất ngờ gây chú ý khi làm mới những bản tình ca bất hủ như "Thói đời", "Đoạn tuyệt", "Tôi đưa em sang sông", "Trời còn làm mưa mãi", "Bài Tango cho em", "Đà Lạt hoàng hôn"... trong album "Tắt đèn chưa ngủ".

Thay vì đi theo lối mòn của những bản phối truyền thống, Trung Quang mạnh dạn đưa các chất liệu của pop, rock vào trong từng nhạc phẩm. Đây không phải lần đầu tiên một ca sĩ kết hợp bolero với những thể loại khác nhưng lại là hướng đi đầy táo bạo của Quán quân "Thần tượng bolero".

Ca sĩ Trung Quang mạnh dạn làm mới bolero (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sự kết hợp giữa tiếng guitar điện gai góc, nhịp trống dồn dập với chất giọng trữ tình, ngọt ngào đặc trưng của Trung Quang đã tạo nên một sự giao thoa thú vị: Vừa giữ được cái "hồn" day dứt của bolero, vừa mang hơi thở năng động, mạnh mẽ của thời đại.

Khi được hỏi có lo ngại phản ứng trái chiều của khán giả vì bước đi mới mẻ này, Trung Quang cho biết là giọng ca trẻ, anh muốn đưa dòng nhạc xưa đến gần hơn với khán giả thuộc thế hệ của mình.

"Tôi mong rằng khi thưởng thức album này, khán giả lớn tuổi vẫn tìm thấy sự hoài niệm, sâu sắc vốn có, trong khi khán giả trẻ sẽ cảm nhận được sự gần gũi, năng động của nhịp thở đương đại.

Kỳ vọng lớn nhất của tôi là chứng minh rằng dòng nhạc trữ tình chưa bao giờ cũ, nó vẫn luôn vận động, biến hóa và sẵn sàng chạm đến trái tim của bất kỳ ai, ở bất kỳ độ tuổi nào", nam ca sĩ chia sẻ.

Năm 2025 được xem là một năm hoạt động hết công suất của Trung Quang với các đêm nhạc "cháy vé" từ Bắc tới Nam. Chia sẻ về định hướng tương lai, nam ca sĩ cho biết: " Tôi không muốn đóng khung trong hình ảnh an toàn, mà muốn khán giả nhìn thấy một Trung Quang trưởng thành hơn, dám thử thách hơn".

Ngô Trung Quang sinh năm 1997, đăng quang "Thần tượng bolero" mùa đầu tiên năm 2016 dưới sự dìu dắt của huấn luyện viên Đan Trường. Sau chương trình, Trung Quang ký hợp đồng độc quyền với công ty quản lý của Đan Trường. Hồi tháng 2/2024, ông bầu Hoàng Tuấn bất ngờ thông báo chấm dứt hợp đồng với ca sĩ Trung Quang sau thời gian dài gắn bó. Nguyên nhân được cho là hai bên không thống nhất trong quản lý, định hướng phát triển. Trên trang cá nhân, Trung Quang cho biết, sau khi rời công ty, anh hoạt động độc lập, mở kênh riêng. Suốt 1 năm qua, nam ca sĩ vẫn đều đặn đi diễn ở các chương trình trong và ngoài nước.

Hoàng Thư