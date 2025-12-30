Ông Nguyễn Anh Tuấn làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng

Chiều 30/12, Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Hội nghị có sự tham dự của đại diện Trung ương, tỉnh Ninh Bình và lãnh đạo thành phố Hải Phòng.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà (bìa trái) và Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu (bìa phải) tặng hoa chúc mừng ông Vũ Hồng Hiên và ông Nguyễn Anh Tuấn (Ảnh: Đàm Thanh).

Theo quyết định, ông Vũ Hồng Hiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng. Ông được điều động, chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng thời điểm, ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng. Ông giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu chúc mừng hai cán bộ được phân công nhiệm vụ mới. Ông khẳng định việc điều động thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời tạo điều kiện rèn luyện, nâng cao kinh nghiệm cho cán bộ.

Bí thư Thành ủy đề nghị ông Nguyễn Anh Tuấn sớm nắm bắt tình hình địa bàn, phát huy vai trò Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Ông cũng được giao nhiệm vụ củng cố hệ thống Ủy ban Kiểm tra các cấp, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát theo hướng chủ động, phòng ngừa và xử lý nghiêm các vi phạm.