Lũ cuồn cuộn đổ xuống đường Hồ Chí Minh ở thành phố Huế

Đến 16h30 ngày 16/11, mưa lớn tiếp tục gây ngập úng nhiều địa bàn các xã miền núi thuộc huyện A Lưới cũ, thành phố Huế.

Ông Phan Duy Khanh, Chủ tịch UBND xã A Lưới 2, cho biết từ trưa cùng ngày, mưa lớn đã khiến một số đoạn trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua địa bàn xã này bị ngập, đất đá tràn xuống làm ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.

Nước lũ cuốn theo nhiều đất đá trôi xuống mặt đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua địa bàn xã miền núi A Lưới, thành phố Huế (Ảnh: Facebook Minh Nguyen).

Theo ông Khanh, ngoài đường Hồ Chí Minh, nhiều trục giao thông chính tại địa phương này cũng bị ngập lụt. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng rào chắn, cảnh báo người dân không đi qua các đoạn đường ngập sâu.

Tại xã A Lưới 3, nhiều điểm trên đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 49 và nhiều tuyến giao thông liên thôn cũng bị ngập nước, đất đá tràn ra đường.

Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế, đã ký lệnh vận hành, yêu cầu Công ty cổ phần thủy điện Hương Điền tăng lưu lượng điều tiết hồ chứa để ứng phó với mưa lũ, bắt đầu từ 16h ngày 16/11.

Mưa lũ khiến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn xã A Lưới 3 ngập úng cục bộ, nước chảy xiết (Ảnh: UBND xã A Lưới 3).

Cơ quan chức năng yêu cầu Thủy điện Hương Điền điều chỉnh tăng dần lưu lượng vận hành qua tuabin và tràn, tránh đột biến, với lưu lượng điều tiết nước dao động 800-1.500m3/s.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế đề nghị các xã, phường vùng hạ du nghiêm cấm mọi hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá... trên sông; thông báo, cảnh báo cho người dân để chủ động phòng tránh.

Lực lượng chức năng rào chắn, cảnh báo người dân không đi qua các đoạn đường ngập lụt (Ảnh: UBND xã A Lưới 2).

Theo Đài khí tượng thủy văn thành phố Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp với gió đông, các ngày 15-19/11, trên địa bàn thành phố có một đợt mưa rất to trên diện rộng.

Tổng lượng mưa đợt này phổ biến 200-450mm, vùng núi 300-600mm, có nơi trên 800mm. Đợt mưa này tập trung cường độ mạnh nhất vào 2 ngày 17 và 18/11. Mưa lớn có nguy cơ gây sạt lở vùng núi và ngập úng các vùng thấp trũng.