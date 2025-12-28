Xe cẩu đi lên cầu vượt Thái Hà làm rơi thanh hạn chế chiều cao trúng xe máy

Sáng 28/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang giải quyết vụ việc xe cẩu cỡ lớn đi lên cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc, làm đổ thanh hạn chế chiều cao.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Lê Hiệu).

Theo vị đại diện, khoảng 6h cùng ngày, một xe cẩu cỡ lớn lưu thông theo hướng Ngã Tư Sở - Tây Sơn. Khi lên cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc, phần cần cẩu va chạm vào thanh hạn chế chiều cao, khiến thanh sắt này đổ xuống trúng hai xe máy đang lưu thông phía dưới.

Theo đại diện Đội CSGT đường bộ số 3, hai người đi xe máy bị xây xước nhẹ.

Sau khi nắm được thông tin, CSGT đã làm việc với tài xế xe cẩu để xử lý vụ việc.