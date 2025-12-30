Thanh tra Chính phủ chuyển vi phạm dự án ở Khánh Hòa tới Bộ Quốc phòng

Ngày 30/12, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt ký thông báo Kết luận thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BP-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã cung cấp thông tin về những vi phạm liên quan đến dự án Tổ hợp công trình hỗn hợp khách sạn, dịch vụ, chung cư đến Bộ Quốc phòng để chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt (Ảnh: Phương Hiếu).

Dự án Tổ hợp công trình hỗn hợp khách sạn, dịch vụ, chung cư (số 25-26 Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) do Công ty CP Nha Trang Bay làm chủ đầu tư.

Tổng mức đầu tư của dự án trên 2.052 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất trên 7.666m2. Thời hạn thực hiện dự án 50 năm kể từ ngày 19/5/2014.

Dự án khởi công xây dựng năm 2017, đã cơ bản hoàn thành. Nhà đầu tư đang triển khai các hoạt động chuẩn bị để vận hành khối trung tâm thương mại và khách sạn.

Theo báo cáo, nhà đầu tư đã bán hết 704 căn hộ chung cư và đưa vào vận hành nhưng khách hàng mua căn hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

"Không có tài liệu cho thấy Bộ Quốc phòng thực hiện việc lập phương án sắp xếp lại, xử lý đối với cơ sở nhà đất tại số 25-26 đường Phạm Văn Đồng trình Thủ tướng Chính phủ quyết định sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính và UBND tỉnh Khánh Hòa theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg hoặc thống nhất với UBND tỉnh Khánh Hòa, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định tại Văn bản số 1869/2008 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế sử dụng đất quốc phòng", kết luận thanh tra nêu rõ.

Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc, Bộ Quốc phòng đồng ý chủ trương chuyển giao khu đất tại số 25-26 đường Phạm Văn Đồng cho UBND tỉnh Khánh Hòa để giao cho Công ty CP Nha Trang Bay thực hiện dự án không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, theo Thanh tra Chính phủ, vi phạm quy định tại Điều 58 Luật Đất đai năm 2003, Quyết định 09/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 1869/2008 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế sử dụng đất quốc phòng.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao đất cho Công ty CP Nha Trang Bay thực hiện dự án không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất vi phạm Luật Đất đai năm 2003 và Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg.

Kết luận còn nhấn mạnh, UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất của dự án thấp hơn giá đất công bố năm 2014 của tỉnh.

UBND tỉnh này đồng ý cho Công ty CP Nha Trang Bay được khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền 72 tỷ đồng vào tiền sử dụng đất của dự án (trong đó 55 tỷ đồng cho Bộ Quốc phòng; 17 tỷ đồng cho Công ty TNHH Du lịch Thành Thành và Công ty TNHH CYBEER) là không đúng quy định tại Điều 15 Nghị định 45/2014.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Khánh Hòa chưa xác định giá đất khi dự án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 để xác định nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư theo quy định tại Điều 10 Thông tư 76/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014.

Thanh tra Chính phủ cho rằng trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trên thuộc về Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc, Trường Sỹ quan Chỉ huy - Kỹ thuật Thông tin và các tổ chức, cá nhân có liên quan thời kỳ 2010-2014; UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, các tổ chức, cá nhân theo từng thời kỳ có liên quan và nhà đầu tư.

Từ đó, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Quốc phòng theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định đối với các tập thể, cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan đến những tồn tại, hạn chế, vi phạm tại dự án trên.

Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi số tiền 72 tỷ đồng từ nhà đầu tư dự án về ngân sách nhà nước do việc trừ vào tiền sử dụng đất của dự án không đúng quy định.