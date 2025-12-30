TPHCM cấm nhiều đường ở trung tâm đêm 31/12

Ngày 30/12, Đại diện Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông ở các khu vực tổ chức bắn pháo hoa tại thành phố.

Cụ thể, tại điểm bắn khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn, phường An Khánh và tòa nhà Marina (phường Sài Gòn), kể từ 21h ngày 31/12 đến 1h ngày 1/1/2026, cấm tất cả xe cộ chạy vào các tuyến: Đường Lê Lợi (đoạn từ Pasteur đến Đồng Khởi); Nguyễn Huệ (đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng); Đồng Khởi (đoạn từ Mạc Thị Bưởi đến Tôn Đức Thắng); Tôn Đức Thắng (đoạn từ Lê Duẩn đến cầu Khánh Hội); Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ Tôn Đức Thắng đến Nguyễn Bỉnh Khiêm); Võ Văn Kiệt (đoạn từ Pasteur đến hầm chui cầu Khánh Hội).

Chương trình bắn pháo hoa tầm cao sẽ được tổ chức ở trên hầm vượt sông Sài Gòn (Ảnh: Nam Anh).

Đường Ngô Văn Năm (đoạn từ Nguyễn Siêu đến Tôn Đức Thắng); Nguyễn Siêu (đoạn từ Ngô Văn Năm đến Tôn Đức Thắng); Nguyễn Tất Thành (đoạn từ Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội); Hàm Nghi (đoạn từ Pasteur đến Tôn Đức Thắng); Hải Triều (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ).

Đường Nguyễn Thiệp (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ); Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ Pasteur đến Nguyễn Huệ); Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Pasteur đến Hồ Tùng Mậu); Tôn Thất Thiệp (đoạn từ Pasteur đến Nguyễn Huệ); Mạc Thị Bưởi (từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ); Hai Bà Trưng (từ Đông Du đến Công trường Mê Linh); Hồ Tùng Mậu, Tôn Thất Đạm (từ Võ Văn Kiệt đến Tôn Thất Thiệp).

Các tuyến đường xung quanh vòng xoay Công trường Mê Linh gồm: Ngô Đức Kế đến đường Đồng Khởi, Hồ Huấn Nghiệp đến đường Đồng Khởi, Thi Sách đến đường Đông Du.

Ngoài ra, đường R12 (đoạn từ chân cầu Ba Son đến N6) và toàn bộ các lối lên, xuống cầu Ba Son, cầu Khánh Hội cũng bị cấm phương tiện lưu thông.

CSGT TPHCM sẽ tăng cường tuần tra trong đêm tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới 2026 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Lộ trình lưu thông thay thế với hướng từ phường Thạnh Tây đi phường Xóm Chiếu: Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Du - Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Nghĩa - Nguyễn Thái Học - cầu Ông Lãnh - Hoàng Diệu - Nguyễn Tất Thành.

Hướng từ phường Xóm Chiếu đi phường Thạnh Mỹ Tây: Nguyễn Tất Thành - Hoàng Diệu - cầu Ông Lãnh - Nguyễn Thái Học - Nguyễn Thị Nghĩa - Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai - Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Hướng từ phường An Khánh đi phường Hòa Hưng: Võ Nguyên Giáp - Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - Ba Tháng Hai - Lê Hồng Phong.

Hướng từ phường Hòa Hưng đi phường An Khánh: Lê Hồng Phong - Điện Biên Phủ - Võ Nguyên Giáp.

Đối với các tuyến đường dẫn ra Vòng xoay Công trường Mê Linh (Phan Văn Đạt, Hồ Huấn Nghiệp, Ngô Đức Kế), người dân chỉ lưu thông hướng ra Công trường Mê Linh, không di chuyển hướng vào Đồng Khởi.

CSGT khuyến cáo, người dân không tụ tập trên cầu xem pháo hoa (Ảnh: Nam Anh).

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng cấm các loại phương tiện dừng, đỗ và tụ tập xem pháo hoa trên các cầu Thủ Thiêm, cầu Bình Lợi, cầu Bình Triệu, cầu Mống, cầu Calmette, cầu Ông Lãnh, cầu vượt ngã tư Hàng Xanh, cầu vượt Ngã tư Gò Dưa, cầu Bình Triệu, cầu Phú Mỹ, cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, cầu Kênh Thanh Đa, cầu Sài Gòn, cầu Rạch Chiếc…

PC08 khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi lưu thông đến các tuyến đường tiếp giáp khu vực cô lập, cấm đường phục vụ các chương trình bắn pháo hoa cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, PC08 sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh thời gian cô lập các khu vực điểm bắn cũng như công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực tổ chức và các tuyến đường.