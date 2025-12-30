Ukraine điều tra vụ lữ đoàn rút khỏi sở chỉ huy, bỏ lại dữ liệu nhạy cảm

Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) Oleksandr Syrskyi (Ảnh: Reuters).

Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi, cho biết quân đội Ukraine đã để mất một sở chỉ huy ở khu vực Huliaipole vào tay Nga sau khi Lữ đoàn Phòng vệ Lãnh thổ số 102 không giữ vững được tuyến phòng thủ.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Nga tiếp tục mở các đợt tiến công vào Huliaipole, thuộc tỉnh Zaporizhia.

Nhóm giám sát chiến sự Ukraine DeepState đã xếp Huliaipole vào diện “vùng xám”, cho thấy giao tranh vẫn đang diễn ra và quyền kiểm soát khu vực chưa rõ ràng. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố ngày 28/12 rằng quân Nga đã kiểm soát thành phố này, song phía Ukraine bác bỏ thông tin trên.

Theo ông Syrskyi, tình hình tại khu vực Huliaipole xuất phát từ việc tuyến phòng thủ của Lữ đoàn Phòng vệ Lãnh thổ số 102 có vấn đề. Khi đơn vị rút khỏi sở chỉ huy, binh sĩ đã bỏ lại nhiều trang bị quân sự, cờ hiệu, đồ dùng cá nhân và cả những tài liệu có thể chứa thông tin nhạy cảm. Theo phía Nga, Ukraine đã để lại laptop, điện thoại mở khóa khi rút khỏi sở chỉ huy.

Ông Syrskyi cho biết lực lượng Ukraine hoàn toàn có cơ hội tiêu hủy số trang bị và tài liệu này trước khi rút lui nhằm ngăn chúng rơi vào tay đối phương, nhưng điều đó đã không được thực hiện.

“Cách tổ chức và điều hành chỉ huy ở cấp tiểu đoàn lẽ ra có thể được triển khai theo cách khác", ông Syrskyi nói, đồng thời cho biết vào thời điểm đó, lực lượng tăng viện từ Lữ đoàn Tấn công số 5 đã trên đường tới hỗ trợ đơn vị này.

Theo ông, cơ quan thực thi pháp luật quân sự hiện đang tiến hành điều tra vụ việc, và hành động của chỉ huy tiểu đoàn sẽ được xem xét dưới góc độ pháp lý trước tiên.

Dù một đơn vị thuộc Lữ đoàn 102 đã rút lui, Trung đoàn Tấn công số 225 hiện vẫn đang giữ vững phòng tuyến tại Huliaipole, ông Syrskyi cho biết thêm.

Ngày 29/12, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Tác chiến Miền Nam của Ukraine, ông Vladyslav Voloshyn, mô tả giao tranh tại Huliaipole là dữ dội và vẫn đang tiếp diễn.

“Hiện tại không còn một tuyến mặt trận rõ ràng nào nữa khi toàn bộ khu vực đã trở thành một chiến trường liên tục", ông Voloshyn nói.

Huliaipole từng được xem là một trong những khu vực tương đối ổn định trên tuyến đầu, dù nằm gần tiền tuyến. Tuy nhiên, sự ổn định đó đã dần biến mất trong những tháng gần đây, khi lực lượng Nga đẩy nhanh đà tiến công tại tỉnh Zaporizhia và mở rộng các chiến dịch tiến công quy mô lớn kể từ mùa xuân.

Ukraine chịu áp lực ngày càng lớn ở mặt trận Đông Nam (Ảnh: EP).

Trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn tại Huliaipole, quân đội Ukraine ngày 23/12 đã rút khỏi thị trấn Siversk ở tỉnh Donetsk, nơi từng diễn ra nhiều tuần giao tranh ác liệt.

Siversk trở thành một địa điểm nữa rơi vào tay lực lượng Nga trong đà tiến quân hướng về Sloviansk, một trong những thành phố lớn nhất khu vực, cách đó khoảng 30 km về phía tây.

Ông Syrskyi giải thích rằng lực lượng Ukraine buộc phải rút lui do số lượng ngày càng tăng các UAV điều khiển bằng cáp quang của Nga, đặc biệt là những loại có tầm hoạt động vượt quá 20km. Điều này khiến các đơn vị Ukraine phải từng bước lùi sâu hơn vào trong lãnh thổ của mình.

"Trong hoàn cảnh như vậy, việc phòng thủ Siversk trở nên vô cùng khó khăn. Sẽ là sai lầm nếu để binh sĩ và các đơn vị đang phòng thủ ở đó tiếp tục bị tiêu hao vô ích. Vì vậy, quyết định phù hợp đã được đưa ra: chúng tôi rút về các cao điểm có lợi thế", ông Syrskyi cho biết.