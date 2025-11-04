Cận cảnh đoạn tường đổ sập, cột gỗ ẩm mốc bên trong Hoàng thành Huế

Từ ngày 27/10 đến nay, nước sông Hương dâng cao gây ngập lụt diện rộng trên toàn thành phố Huế, đặc biệt khu di tích cố đô Huế cũng chìm trong nước lũ nhiều ngày.

Trong ảnh là khu di tích Hoàng thành Huế (phường Phú Xuân) bị nước lũ "bao vây" trong ngày 3/11.

Đến chiều 4/11, nhiều công trình kiến trúc bên trong Hoàng thành Huế vẫn còn bị ngập nước.

Trong ảnh là cảnh nước ngập mênh mông trước cung Trường Sanh, bên trong Hoàng thành Huế.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài, lúc 18h45 ngày 2/11, một đoạn tường Hoàng thành Huế tại khu vực đường Đặng Thái Thân đã bị đổ sập, với chiều dài hơn 15m, nằm cách cổng Hòa Bình 50m.

Sau khi sự cố xảy ra, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đã rào chắn, bao che và đặt biển cảnh báo khu vực nguy hiểm.

Theo đánh giá sơ bộ của cơ quan chức năng, phần tường bị sập gồm nhiều viên gạch vỡ tách rời, thiếu tính liên kết khối. Tường được xây 3 lớp bằng gạch vồ, ở giữa nhồi đất sét.

Những viên gạch tại đoạn tường bị đổ rơi xuống tuyến đường dọc hồ Nội Kim Thủy, khu vực phía sau Hoàng thành Huế.

Qua khảo sát, cơ quan chức năng ghi nhận một số đoạn tường lân cận có xu hướng nghiêng vào trong, một số đoạn bị rạn nứt, kết cấu yếu, nguy cơ tiếp tục dịch chuyển khi xảy ra mưa lớn, nước dâng kéo dài.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, do trải qua thời gian tồn tại kéo dài cũng như tác động của các yếu tố khác nhau, nhiều đoạn tường thành, công trình bên trong Hoàng thành Huế có dấu hiệu xuống cấp, nguy cơ đổ.

Tường bê tông dọc hệ thống Trường Lang bị ẩm mốc do thời tiết.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, mưa lũ cũng khiến hệ thống cột gỗ ở Trường Lang Đại Cung Môn bị ngâm nước, nguy cơ ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình.

Cận cảnh cột gỗ Trường Lang bị ngâm nước kéo dài dẫn đến phai màu sơn, ẩm mốc.

Hai cột gỗ trước gian chính giữa của Thế Tổ miếu, nơi thờ các vị vua triều Nguyễn cũng chịu tác động của thời tiết.

Đến chiều 4/11, trục Dũng đạo, nối từ cổng Ngọ Môn vào điện Thái Hòa vẫn còn bị rào chắn do nước chưa rút hết.

Sáng cùng ngày, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đã thông báo mở cửa đón khách tham quan các khu di sản Huế trở lại sau thời gian gián đoạn vì nước ngập sâu.