Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông

Chiều 30/12, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo khoảng đêm 1/1/2026, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mạnh, kèm theo mưa.

Từ ngày 2 đến 4/1/2026, các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc sẽ có rét đậm, rét hại. Ở đồng bằng Bắc Bộ (bao gồm Hà Nội) xấp xỉ ở ngưỡng rét đậm còn các tỉnh Trung Bộ có mưa rải rác.

Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi ngày 2-4/1/2026, có mưa vừa, mưa to. Các khu vực khác phía Nam như cao nguyên Trung Bộ thời tiết ổn định, nắng ráo.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại miền Bắc phổ biến 11-14 độ C, riêng vùng núi cao có nơi xuống dưới 8 độ C. Trong đó, tại Hà Nội nhiệt độ dao động ở mức 11-14 độ C.

Ông Nguyễn Đức Hòa đánh giá, đây có thể là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay.

Hiện tượng băng giá tại Lạng Sơn năm 2024 (Ảnh: Nguyễn Hải).

"Tại Hà Nội đêm 31/12 rạng sáng 1/1/2026, có thể có mưa. Sau đó, tại toàn miền Bắc thời tiết khô ráo. Từ ngày 2 đến 3/1/2026, nhiều nơi ở miền Bắc chuyển rét đậm, có nơi rét hại", ông Hòa nhận định.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 30/12, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 21-24 độ C.

Khoảng ngày 1/1/2026, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6.

Từ đêm 31/12/2025 đến 1/1/2026, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 1/1/2026 trời chuyển rét, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi và trung du Bắc Bộ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ C.

Khu vực Hà Nội đêm 31/12 và ngày 1/1/2026 có mưa, mưa rào; từ chiều 1/1/2026 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ C.