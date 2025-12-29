Miền Bắc rét đậm, có nơi rét hại

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 30/12, khu vực Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại kèm mưa và sương mù sáng sớm.

Tại Nam Bộ, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào, dông vài nơi và có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.

Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa rào vài nơi, phía Bắc trời rét. Các khu vực khác đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Dự báo ngày 30/12, miền Bắc rét đậm, tại Nam Bộ có mưa dông (Ảnh: Thành Đông).

Dự báo thời tiết ngày 30/12, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi; đêm và sáng có mưa rải rác. Gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; đêm và sáng có mưa rải rác. Gió nhẹ, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào vài nơi; phía Bắc sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 26-29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất miền Đông 20-23 độ C, miền Tây 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.