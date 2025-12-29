Sở GD&ĐT Lào Cai chia buồn với gia đình nạn nhân vụ lật xe khách ở Phình Hồ
(Dân trí) - Trước nỗi đau của gia đình các nạn nhân vụ lật xe chở đoàn từ thiện tại xã Phình Hồ, Sở GD&ĐT Lào Cai gửi thư chia buồn đối với những tấm lòng nhân ái của đoàn thiện nguyện.
Sáng 29/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, cô giáo Hà Thị Thanh Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi (xã Phình Hồ) cho biết, trước nỗi đau, mất mát quá lớn của gia đình các nạn nhân trong vụ lật xe chở đoàn từ thiện, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đã gửi thư chia buồn, bày tỏ sự thương tiếc và tri ân những tấm lòng nhân ái của đoàn thiện nguyện.
Theo Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi, sự việc vừa qua là một sự kiện rất đau buồn, xót xa. Tấm lòng của những nhà hảo tâm đối với trường và các em học sinh vùng cao là rất trân quý.
Cô Thủy tâm sự thêm, điểm trường thôn Tà Ghênh thuộc Trường Mầm non Họa Mi, đây là điểm đến của đoàn thiện nguyện. Địa điểm xảy ra vụ tai nạn chỉ cách điểm trường Tà Ghênh khoảng 3km nữa.
Theo cô Thủy, sáng 27/12, cô là một trong số những người đi đón và dẫn đường cho đoàn từ thiện, chứng kiến từ khi xe xuống dốc, va quệt hộ lan ven đường và tai nạn, đến hiện tại cô vẫn còn sốc và hoảng loạn.
"Khi xe đến đỉnh dốc, các cô vẫy tay ra hiệu cho bác lái xe đi chậm, chú ý đường xuống dốc dài, nhưng xe vụt qua, các cô gọi điện cho đoàn để nhắc nhở, nhưng không nghe máy. Sau đó thì vụ việc đau lòng xảy ra", cô Thủy kể.
Như đã đưa tin, vụ tai nạn kể trên xảy ra vào lúc 7h40 ngày 27/12, tại km35 đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai.
Theo Cục CSGT (C08, Bộ Công an), trước đó tài xế Đ.Đ.T. (SN 1960, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển xe khách BKS 29B-614.xx chở đoàn thiện nguyện gồm 18 người (cả lái xe) di chuyển từ Hà Nội lên điểm trường thôn Tà Ghênh thuộc Trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ.
Khi xe khách đi đến địa điểm nêu trên thì va vào hộ lan đường dẫn đến bị lật úp về phía lề đường phải.
Vụ tai nạn đã khiến 9 người chết, 9 người bị thương, ô tô bị hư hỏng nặng.
Qua điều tra, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, sơ bộ bước đầu xác định xe khách BKS 29B-614.xx trong quá trình di chuyển xuống dốc đã có dấu hiệu hệ thống phanh đột ngột mất hiệu lực.
Danh tính 9 người tử vong:
1. Trần Liên H. (SN 1981, trú tại phường Đống Đa, TP Hà Nội)
2. Nguyễn Văn T. (SN 1989, trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội)
3. Lê Thị T. (SN 1972, trú tại Hà Nội)
4. Nguyễn Phương T. (SN 1979, trú tại Hà Nội)
5. Phan Trung A. (SN 1995, trú tại Bắc Ninh)
6. Huỳnh Thị Anh Đ. (SN 1981, trú tại TPHCM)
7. Nguyễn Thị Bích N. (SN 1979, trú tại Hà Nội)
8. Đỗ Ngọc T. (SN 1960, trú tại Hà Nội - lái xe)
9. Phạm Thị Thanh M. (SN 1987, trú tại Thái Nguyên).
Danh tính 9 người bị thương:
1. Phùng Mạnh Quân, 37 tuổi, trú tại Hà Nội;
2. Đỗ Thị Nhật Hồng, 37 tuổi, trú tại Hà Nội;
3. Hoàng Ngọc Anh, 24 tuổi, trú tại Hà Nội;
4. Phạm Thị Thuý Hằng, 44 tuổi, trú tại Hà Nội;
5. Nguyễn Phương Thảo, 18 tuổi, trú tại Hà Nội;
6. Lý Công Chiều, 29 tuổi, trú tại Hà Nội;
7. Nguyễn Thị Phương Khuyên, 26 tuổi, trú tại TPHCM;
8. Trần Bảo Yến, 22 tuổi, trú tại Hà Nội;
9. Phạm Trung Kiên, trú tại Hà Nội.