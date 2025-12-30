Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM có giám đốc trước ngày ra mắt

Chiều 30/12, UBND TPHCM tổ chức lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại một số cơ quan, đơn vị trực thuộc. Hội nghị do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường chủ trì.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao các quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND TPHCM, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM trực thuộc Văn phòng UBND TPHCM.

Ông Nguyễn Tuấn Anh (ngoài cùng bên trái) nhận quyết định làm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM (Ảnh: Hoàng Quy).

Lãnh đạo UBND TPHCM cũng bổ nhiệm ông Đặng Văn Định, Trưởng Phòng Dự án, Văn phòng UBND TPHCM, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM; ông Nguyễn Văn Tài, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Thới Sơn, được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM.

UBND TPHCM cũng bổ nhiệm ông Huỳnh Thanh Trung, Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV 27/7 TPHCM, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV 27/7 TPHCM; ông Võ Quang Sơn, nguyên Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp, giữ chức vụ Giám đốc Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Hoàng Quy).

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường chúc mừng các cán bộ được tin tưởng giao trọng trách mới. Ông tin tưởng với kinh nghiệm thực tiễn đã tích lũy, các cá nhân sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, thời gian tới, thành phố triển khai nhiều dự án quy mô lớn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện mỹ quan đô thị, đẩy mạnh cải cách hành chính, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Lãnh đạo TPHCM đề nghị các cán bộ được bổ nhiệm khẩn trương tiếp nhận công việc, chủ động triển khai nhiệm vụ trên cương vị mới. Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để các cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.