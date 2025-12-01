Để ô tô ùn tắc quá 750m trạm thu phí có thể bị phạt đến 70 triệu đồng

Theo quy định mới tại Nghị định 336/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ có hiệu lực từ 1/3/2026, đơn vị vận hành trạm thu phí sẽ bị phạt tới 70 triệu đồng, gấp 7 lần mức cũ, nếu để ô tô ùn tắc 750m trở lên hoặc để thời gian qua trạm của một xe lâu hơn 15 phút.

Cụ thể, nghị định nêu, nếu đơn vị vận hành trạm thu phí không thực hiện đúng quy trình quản lý, vận hành trạm thu phí theo quy định để số lượng ô tô xếp hàng chờ trước trạm thu phí trên một làn xe (tính từ cabin thu phí đến xe cuối cùng của hàng xe chờ) từ 750m trở lên; để thời gian đi qua trạm thu phí của một ô tô bất kỳ kể từ lúc dừng xe chờ thu phí đến lúc ra khỏi trạm thu phí lớn hơn 15 phút.

Cũng theo quy định mới, việc để xảy ra tai nạn giao thông đối với các phương tiện khi tham gia giao thông qua trạm thu phí gây hậu quả từ mức nghiêm trọng trở lên; không xây dựng hoặc xây dựng không đầy đủ quy trình nghiệp vụ quy định thời gian bù trừ, thanh toán, việc tra soát, đối chiếu dữ liệu; không thực hiện các quy trình nghiệp vụ do nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử giao thông ban hành,... cũng sẽ bị xử phạt tới 70 triệu đồng.

Trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Ảnh: Vidifi).

Nghị định mới thay thế quy định hiện hành tại Nghị định 100/2019 và Nghị định 168/2024, tăng mức phạt với tất cả vi phạm về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, hoạt động trạm thu phí đường bộ (BOT).

Tại Điều 10, Nghị định 336/2025/NĐ-CP đã thiết lập chế tài mới, siết chặt toàn diện chế độ minh bạch tài chính và báo cáo với các trạm thu phí.

Theo đó, trạm thu phí có thể bị phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng nếu để xảy ra một trong 2 lỗi sau: Không quản lý số tiền trong tài khoản thu tiền sử dụng đường bộ độc lập và tách biệt với các khoản tiền khác của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ; sử dụng sai mục đích tiền trong tài khoản thu tiền sử dụng đường bộ.

Quy định mới cũng buộc các doanh nghiệp BOT phải có hệ thống kế toán và truyền dữ liệu theo thời gian thực về cơ quan quản lý nhà nước. Việc "báo cáo không đầy đủ" giờ đây không chỉ là lỗi nghiệp vụ mà sẽ là hành vi vi phạm phải chịu phạt. Điều này góp phần giúp cơ quan quản lý Nhà nước kiểm soát chính xác thời gian thu phí hoàn vốn của dự án.