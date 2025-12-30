Việt Nam nghiên cứu thử nghiệm UAV bay xa 1.000km

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch Tập đoàn Viettel tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Tại Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam diễn ra chiều 30/12, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch Tập đoàn Viettel cho biết tập đoàn hiện đã tham gia làm chủ một số công nghệ phức tạp như UAV tầm xa và đang chuẩn bị đưa nhà máy chip bán dẫn vào vận hành thử nghiệm vào năm 2028.

Trong tham luận tại diễn đàn, Trung tướng Tào Đức Thắng nhận định: “Nhiều công nghệ chiến lược có ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh quốc gia và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế không thể mua và không có sẵn để tiếp nhận”.

Từ quan điểm này, Viettel xác định hướng đi trọng tâm là đầu tư dài hạn cho nghiên cứu, thay vì chỉ tham gia gia công hoặc lắp ráp. Tập đoàn tập trung vào việc làm chủ công nghệ lõi nhằm giảm phụ thuộc vào bên ngoài, đáp ứng yêu cầu tùy biến theo nhiệm vụ và bảo đảm an ninh hệ thống trong dài hạn.

Sau một năm triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, Viettel ghi nhận một số kết quả trong hoạt động nghiên cứu và sản xuất. Trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, tập đoàn đã phát triển dòng UAV đa năng với cự ly hoạt động khoảng 1.000km, khả năng mang tải lên tới 400kg, phục vụ cả mục đích quốc phòng và dân dụng.

Cùng với đó, Viettel đã nghiên cứu và phát triển hệ thống radar tầm xa, đáp ứng yêu cầu giám sát trên phạm vi rộng. Việc làm chủ các công nghệ này phản ánh định hướng ưu tiên tự chủ đối với những lĩnh vực có tác động trực tiếp tới an ninh quốc gia và năng lực công nghệ trong nước.

"Cuộc đua" bán dẫn và cột mốc năm 2028

UAV do Viettel nghiên cứu và phát triển (Ảnh: Thành Đông).

Theo báo cáo của Trung tướng Tào Đức Thắng, Viettel đã làm chủ thiết kế một số dòng chip phục vụ hạ tầng viễn thông và quốc phòng, gồm chip thu phát cao tần và radar, chip cho trạm phát 5G và chip bảo mật tích hợp mật mã cơ yếu.

Trên cơ sở đó, tập đoàn đặt mục tiêu đưa nhà máy chế tạo chip bán dẫn vào vận hành thử nghiệm vào năm 2028.

Cùng với lĩnh vực bán dẫn, hạ tầng mạng 5G do Viettel phát triển tiếp tục được mở rộng, trong đó có các công nghệ hỗ trợ cho thế hệ sau 5G, với hơn 2.000 trạm 5G đã được triển khai. Hiện Viettel tham gia nghiên cứu và phát triển 9 trong tổng số 11 nhóm công nghệ chiến lược theo định hướng quốc gia.

Về định hướng thời gian tới, Chủ tịch Viettel cho biết tập đoàn sẽ tập trung vào bốn trọng tâm gồm phát triển công nghệ, thu hút nhân lực chất lượng cao, đầu tư hạ tầng và thúc đẩy tư duy mở trong nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Để các sản phẩm công nghệ sớm được ứng dụng rộng rãi, Trung tướng Tào Đức Thắng kiến nghị Chính phủ triển khai chương trình phiếu hỗ trợ tài chính theo Nghị định 268/2025/NĐ-CP.

Theo ông, cơ chế này có thể góp phần thúc đẩy quá trình thương mại hóa các sản phẩm công nghệ trong nước, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục tái đầu tư cho nghiên cứu và phát triển.