Thử nghiệm thành công mạng 5G có tốc độ cao gấp 6 lần hiện tại

Mạng 5G Advanced thử nghiệm đạt hơn 7,3 Gbps (Ảnh: Viettel).

Công nghệ 5G Advanced với tốc độ tải xuống hơn 7,3Gbps, nhờ ứng dụng gộp nhiều băng tần (Carrier Aggregation – CA). Công nghệ này cho phép thiết bị di động kết nối đồng thời trên nhiều băng tần để truyền dữ liệu, thay vì chỉ sử dụng một băng tần như 5G hiện nay.

Trong quá trình thử nghiệm, Viettel kết hợp các băng tần 2600MHz, C-Band và mmWave. Hoạt động nghiên cứu được triển khai từ tháng 8/2025, phối hợp cùng các đối tác Ericsson và MediaTek.

Mạng 5G Advanced được xây dựng trên nền tảng mạng lõi 5G Core, sử dụng trạm phát sóng 5G gNodeB đa băng tần của Ericsson và thiết bị đầu cuối chuyên dụng dùng chipset M90 của MediaTek, tuân thủ tiêu chuẩn 3GPP Release 17, sẵn sàng cho 5G Advanced Release 18.

Theo giới chuyên môn, 5G Advanced là bước nâng cấp quan trọng của 5G, được xem là tiền đề cho sự phát triển của 6G. Việc gộp nhiều băng tần không chỉ giúp tăng tốc độ truyền dữ liệu, mà còn cải thiện độ ổn định kết nối nhờ kết hợp ưu thế vùng phủ rộng của tần số thấp và băng thông lớn của tần số cao.

Đại diện Viettel cho biết, trong năm 2026, doanh nghiệp dự kiến triển khai 5G Advanced trên các băng tần 700MHz và 2600MHz đã được cấp phép cho 5G, giúp tốc độ mạng tăng khoảng 15%. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu hướng tới tốc độ 10Gbps thông qua việc tiếp tục nghiên cứu các giải pháp gộp băng tần.

Từ tháng 10/2024 đến nay, Viettel là nhà mạng duy nhất tại Việt Nam triển khai song song 5G SA và 5G NSA trên toàn quốc. Tính đến tháng 12/2025, với khoảng 30.000 trạm phát sóng, mạng 5G của Viettel đã phủ 90% diện tích ngoài trời và 70% diện tích trong nhà trên cả nước.