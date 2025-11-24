Người phụ nữ bán rau chở đầy ắp hàng cứu trợ gửi đồng bào miền Trung

Chiều 23/11, điểm tập kết hàng cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt trên đường Tây Sơn, quận Tân Phú cũ, đông nghẹt người đến gửi, nhận hàng. Hàng chục người túc trực tại chỗ, hỗ trợ khiêng, vác hàng hóa, phân loại, xếp quần áo.

Anh Hồ Phúc (37 tuổi) hồ hởi: “Mấy ngày nay, tôi đến đây để hỗ trợ tiếp nhận hàng hóa, vận chuyển đồ lên xe để chở ra miền Trung. Công việc rất nhiều, đuối quá thì lăn ra ngủ, dậy thì làm tiếp. Mệt, nhưng rất vui”.

Quân dân đồng lòng

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, điểm tập kết hàng trên đường Tây Sơn có rất đông người dân và lực lượng cảnh sát PCCC tham gia hỗ trợ. Mọi người phân chia công việc phù hợp, phụ nữ lớn tuổi thì xếp quần áo, thanh niên trai tráng thì bê các thùng nước và các nhu yếu phẩm khác. Không khí náo nhiệt, ai cũng bận rộn với công việc “không tên”.

Đại úy Nguyễn Văn Ngàn, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 13, TPHCM, cho biết, những ngày qua, đơn vị đã cử khoảng 10 cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ tại điểm tập kết hàng này.

Các chiến sĩ cùng người dân đồng lòng, chuyền tay nhau những thùng hàng, nhu yếu phẩm đưa lên xe để hỗ trợ cho bà con vùng lũ lụt. Đại úy Ngàn cho biết, riêng tối 23/11, đơn vị tập kết khoảng 15 tấn hàng, đưa lên xe vận chuyển đến các tỉnh bị thiên tai nặng nề, trực tiếp trao đến tay bà con.

Len lỏi giữa dòng người đang tất bật, bà Thu (42 tuổi, ngụ TPHCM) chạy xe lôi, chở theo đầy ắp hàng hóa đến điểm tập kết. Thấy người phụ nữ gầy gò, lại chạy xe máy lôi - phương tiện mà chỉ những người đàn ông khỏe mạnh sử dụng - nhiều người “ồ” lên vì cảm phục.

Bà Thu chạy xe lôi chở đầy nhu yếu phẩm khiến nhiều người trầm trồ (Ảnh: Lê Trai).

Bà Thu cho biết, bà bán rau ở chợ bên quận 5 cũ. Mấy ngày nay, nhìn những hình ảnh, clip người dân miền Trung bị lũ lụt, mất mát nhà cửa, tài sản và thậm chí cả tính mạng, người phụ nữ không kìm được lòng.

“Tôi huy động mấy chị em trong chợ, rồi mọi người xung quanh, gom góp được mì gói, quần áo, chăn màn. Đây là chuyến đầu tiên, tôi sẽ tiếp tục kêu gọi quyên góp để chở đến ủng hộ bà con miền Trung”, bà Thu chia sẻ.

Không có tiền thì góp sức

15h35 ngày 23/11, bà Nguyễn Thị Bích Thủy (44 tuổi, quê Bình Định) tạm ngừng công việc gấp quần áo để ăn “trưa”. Bữa cơm được mọi người ở điểm tập kết mua, chuẩn bị sẵn để ai đói thì dùng.

Bà Thủy cho biết, bà bán vé số, nuôi 2 con ăn học. Quê bà cũng mưa lớn, nước vô nhà, nhưng thiệt hại không đáng kể. Nhìn cảnh bà con miền Trung oằn mình với lũ lụt, bà không có điều kiện để chia sẻ bởi “lực bất tòng tâm”.

Bà Thủy ăn vội bữa cơm (Ảnh: Lê Trai).

Tình cờ sáng 23/11, bà Thủy đi ngang khu vực này, thấy nhiều người tập trung hỗ trợ bốc xếp hàng hóa cho bà con vùng lũ lụt. Bà vội vàng chạy đi bán cho hết xấp vé số thật nhanh để quay lại giúp một tay.

“Bình thường, tôi bán tới 2-3h chiều mới xong, nhưng hôm nay tôi bán rất nhanh để đến phụ mọi người gấp quần áo. Không có tiền thì mình góp chút sức lực, lòng tôi rất vui”, bà Thủy chia sẻ.

Kho hàng chất như "núi" đợi xe đến chở (Ảnh: Lê Trai).

Theo bà Thủy, khoảng 23h, xe lớn sẽ đến đây để chở hàng hóa đi miền Trung. Thấy công việc gấp quần áo cũng vơi bớt, bà dự định 18h sẽ về, đi bán vé số khoảng 2 tiếng rồi quay lại, phụ mọi người lên hàng.

Ở nơi tập kết này, có rất nhiều câu chuyện như bà Thủy. Họ là những người công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh từ mọi địa phương đến đây. Họ không quen biết nhau, nhưng chung một lòng hướng về bà con miền Trung, nơi bị tàn phá nặng nề bởi lũ lụt.

Những thùng mì tôm, sữa, nước, xúc xích,… cứ liên tục được chở đến khiến nhà kho rộng hàng trăm m2 dần chật kín, hàng hóa chất như núi. Với tình hình hiện tại, nếu không được xe chở đi kịp thời, nhà kho sẽ không còn chỗ chứa.

Nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ xe tải lớn chở hàng hóa đi miền Trung (Ảnh: Lê Trai).

Biết được tình hình cấp bách, nhiều nhà hảo tâm đã huy động tất cả phương tiện giao thông có thể. Khi các xe tải trọng lớn đến, người dân vui mừng, hò reo như bắt được vàng.

“Kho hàng chứa đến hàng chục tấn lương thực, trong khi bà con miền Trung phải chịu đói khát, ai nấy đều rất buồn. Rất may, đã có thêm nhiều phương tiện chở hàng đi rồi, bà con đợi chúng tôi nhé”, anh Minh Đăng nhắn nhủ.