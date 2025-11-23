TPHCM tổng lực hỗ trợ Khánh Hòa khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 23/11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn công tác của TPHCM đến thăm hỏi, chia sẻ với các lực lượng tham gia khắc phục thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Khánh Hòa.

Đoàn công tác đã đến động viên công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM đang hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa dọn dẹp vệ sinh môi trường. Lãnh đạo thành phố cũng tới nơi các tình nguyện viên tham gia bếp ăn dã chiến tại Trường Đại học Nha Trang, nhằm cung cấp suất ăn miễn phí cho người dân và lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thăm các bếp ăn dã chiến tại tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: H.T.).

Trong ngày, đoàn công tác của TPHCM cũng kiểm tra việc vận chuyển, bàn giao nhu yếu phẩm của lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa để hỗ trợ người dân, khảo sát siêu thị, nhằm bảo đảm “không gián đoạn, không tăng giá, không để người dân thiếu hàng”, thể hiện vai trò doanh nghiệp nội địa trong thời điểm khẩn cấp.

Từ ngày 21/11, TPHCM huy động tổng lực cứu trợ, khẩn trương tổ chức vận chuyển quần áo, nhu yếu phẩm và các lực lượng chuyên môn nhằm kịp thời hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả nặng nề do mưa lũ gây ra.

Hưởng ứng lời phát động, những ngày qua, các điểm tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm tại TPHCM tấp nập người dân tới gửi đồ đến đồng bào miền Trung.

Đoàn công tác của TPHCM kiểm tra việc vận chuyển, bàn giao nhu yếu phẩm tại tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: H.T.).

Từ ngày 21/11 đến trưa 23/11, các địa điểm tại TPHCM đã tiếp nhận 211 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm từ người dân gửi tới đồng bào miền Trung.

Hiện tại, hơn 211 tấn hàng hóa đã được các xe chuyên chở vận chuyển tới các tỉnh chịu ảnh hưởng mưa, lũ.

TPHCM đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 50 tỷ đồng. Các lực lượng của TPHCM cũng vận hành 4 bếp ăn dã chiến, cung cấp 12.000 suất ăn/ngày cho người dân và lực lượng hỗ trợ khắc phục tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng.

Hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm được người dân TPHCM mang tới các điểm tiếp nhận hàng hóa cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ (Ảnh: Q.Huy).

Các đoàn xe từ TPHCM đã vận chuyển tới Khánh Hòa 50.000 túi quà thiết yếu gồm: thực phẩm, nước uống, quần áo; 10.000 túi thuốc gia đình; 10.000 áo phao; 150 tấn hàng hóa; bảo đảm 30-50 bác sĩ thường xuyên, hằng ngày tham gia hỗ trợ khám chữa bệnh cho người dân vùng lũ.

Các lực lượng từ TPHCM tiếp tục hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa sửa chữa toàn bộ trường học bị hư hại; sửa chữa, phục hồi 550 trạm phát viễn thông; cử 10 xe lấy rác, 6 xe ép rác và hàng chục nhân viên thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM dọn dẹp vệ sinh môi trường do mưa lũ gây ra.