Từ việc không hạ đèn pha dù được báo hiệu, tài xế lộ vi phạm nghiêm trọng

Ngày 9/1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin về việc xử lý một tài xế xe ben vi phạm nồng độ cồn, không tuân thủ quy định về đèn chiếu sáng.

Cụ thể, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 26, Tổ CSGT đường bộ số 2 phát hiện xe ben mang biển kiểm soát 47C-194.xx sử dụng đèn pha khi gặp phương tiện lưu thông ngược chiều. Mặc dù Tổ CSGT đã nháy đèn báo hiệu yêu cầu hạ đèn pha nhưng tài xế xe ben vẫn không thực hiện.

Lực lượng CSGT dừng xe ben có nhiều biểu hiện nghi vấn để kiểm tra (Ảnh: Xuân Nguyên).

Nhận thấy có biểu hiện nghi vấn, lực lượng CSGT đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Qua làm việc, tài xế được xác định là P.M.T. (41 tuổi, trú tại xã Ea Đrăng, Đắk Lắk). Tài xế T. khai nhận việc không hạ đèn pha là do buồn ngủ nên không thấy tín hiệu của ô tô đi ngược chiều.

Kiểm tra nồng độ cồn, CSGT phát hiện tài xế T. vi phạm ở mức 0,349mg/l khí thở. Với các hành vi vi phạm trên, Tổ CSGT đã lập biên bản và tạm giữ phương tiện theo quy định.

Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định xử phạt tài xế P.M.T. 19 triệu đồng, trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.