Người đàn ông tử vong bất thường trước chung cư ở TPHCM

Ngày 9/1, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong trên ghế đá tại một khu chung cư ở phường Đông Hưng Thuận.

Theo cơ quan công an, gần 23h ngày 8/1, người dân sống tại chung cư Thái An 2, đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận (trước đây thuộc quận 12), nhìn thấy một người đàn ông nằm ở ghế đá trước sảnh chung cư.

Chung cư Thái An 2, nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Google).

Khi lại gần kiểm tra, họ phát hiện người đàn ông này đã tử vong, dưới nền có nhiều máu. Tay trái của nạn nhân có vết cắt, tay phải cầm con dao.

Nhận tin báo, Công an phường Đông Hưng Thuận phối hợp cùng Công an TPHCM đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Qua nhận dạng ban đầu, nạn nhân ngoài 50 tuổi, mặc quần dài, áo sơ mi bên ngoài áo thun. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính.

Bước đầu, lực lượng chức năng nghi vấn người đàn ông này quốc tịch Hàn Quốc. Công an đã lấy lời khai những người Hàn Quốc sống gần hiện trường, nhưng chưa có thêm thông tin về nạn nhân.