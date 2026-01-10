Ngư dân về bờ sớm trong chuyến đi biển bất ngờ ngày đầu năm

Ngày 9/1, Hội nông dân phường Cửa Lò đã có mặt tại bến cảng, tặng cờ chúc mừng đội tàu vừa trúng đậm mẻ cá cơm sau chưa đầy một ngày ra khơi.

Đội tàu 2 chiếc của ông Trần Văn Lưu (SN 1978, trú tại khối Bình Minh, phường Cửa Lò) và em trai Trần Văn Dương xuất bến ra khơi từ 14h ngày 8/1. Trúng luồng cá cơm ở khu vực cách bờ khoảng 30 hải lý, các ngư dân quay về bờ sớm hơn dự kiến.

Hội Nông dân phường Cửa Lò tặng cờ chúc mừng đội tàu đạt sản lượng khai thác cao (Ảnh: Hoàng Thắng).

Đến khoảng 4h ngày 9/1, đội tàu ông Lưu cập bờ với khoang thuyền đầy ắp cá cơm. Số cá cơm này đã được thương lái có mặt tại bến cảng thu mua hết.

Thời điểm này, giá cá cơm thương lái thu mua tại bến là 150.000 đồng/khay 10kg. Với gần 16 tấn cá cơm, đội tàu ông Lưu thu 220 triệu đồng cho chuyến ra khơi đầu năm.

Sau khi trừ chi phí dầu máy, thực phẩm, đá lạnh, đội tàu lãi khoảng hơn 150 triệu đồng.

Trong chuyến ra khơi trước đó một ngày, đội tàu của ông Trần Văn Lưu cũng khai thác được gần 12 tấn cá cơm trị giá gần 150 triệu đồng.

Ông Hoàng Văn Thắng, Chủ tịch Hội Nông dân phường Cửa Lò, cho biết hoạt động trao cờ cho đội tàu có sản lượng đánh bắt trị giá từ trên 200 triệu trở lên trong một chuyến ra khơi được triển khai và duy trì nhiều năm nay.

Những chuyến ra khơi đầu năm, ngư dân Cửa Lò trúng đậm cá cơm (Ảnh: Dương Quang).

Theo ông Thắng, đây là mùa khai thác cá bôi ve (cá chệch, cá bổi) và cá cơm. Trong chuyến ra khơi ngày 8/1, nhiều đội tàu trở về với sản lượng đánh bắt cao, thu nhập từ 80 triệu đồng đến 120 triệu đồng. Riêng đội tàu của ngư dân Trần Văn Lưu có sản lượng đánh bắt cao nhất, trị giá 220 triệu đồng.

Trước đó, ngày 31/12/2025, đội tàu ngư dân Nguyễn Văn Thanh (khối Yên Đình, phường Cửa Lò) đạt sản lượng khai thác 5,5 tấn hải sản, trong đó có 1,5 tấn cá ngứa giá trị kinh tế cao. Chuyến khai thác mang lại cho ông Thanh và các cộng sự gần 700 triệu đồng.

“Cùng với tặng cờ thi đua động viên, khích lệ đội tàu của anh Lưu, Hội Nông dân phường phối hợp Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc phường và lực lượng biên phòng tổ chức tặng cờ động viên các ngư dân vươn khơi bám biển.

Chúng tôi cũng kết hợp tuyên truyền ngư dân tuân thủ quy định IUU, không thực hiện các hành vi đánh bắt cá trái phép, gây hại môi trường, ảnh hưởng đến uy tín và nguồn lợi thủy sản”, ông Thắng thông tin.