Công an Đồng Nai tăng cường lực lượng tới Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ
(Dân trí) - Công an tỉnh Đồng Nai tăng cường 115 cán bộ, chiến sỹ cùng các thiết bị chuyên dụng tới hỗ trợ người dân Đắk Lắk khắc phục thiệt hại do trận lũ lịch sử.
Ngày 22/11, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức xuất quân, đưa đoàn công tác lên đường hỗ trợ chính quyền và người dân ở Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ. Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã tăng cường 115 cán bộ, chiến sỹ, và nhiều phương tiện lên đường làm nhiệm vụ.
Đoàn công tác lần này mang theo gạo, mì, nước sạch, thuốc men cùng nhiều nhu yếu phẩm khác băng qua những điểm ngập sâu, đường bị chia cắt để tiếp tế kịp thời cho người dân.
Theo Đại tá Nguyễn Phương Đằng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, nhiệm vụ của đoàn công tác nhằm hỗ trợ kịp thời, thiết thực cho người dân vùng lũ, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.
Việc chi viện cho Đắk Lắk nhằm thắt chặt mối quan hệ đoàn kết giữa Công an Đồng Nai với chính quyền, người dân tỉnh bạn.
Trước đó, hai tổ công tác gồm 16 chiến sĩ của Công an tỉnh Đồng Nai cùng các phương tiện đã có mặt tại xã Xuân Hòa, tỉnh Đắk Lắk, để hỗ trợ người dân.
Tại xã Xuân Hòa, các tổ công tác đã phối hợp cùng công an địa phương đưa người già, người bệnh, phụ nữ và trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Nhiều gia đình được sơ tán ra khỏi vùng nguy hiểm ngay trong đêm, khi nước lũ dâng cao và mưa lớn kéo dài.
Tính đến 15h ngày 22/11, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 44 người chết, 8 người mất tích, 2 nguời bị thương do mưa lũ, số liệu tiếp tục được cập nhật.
Thiệt hại về tài sản tại tỉnh ước tính: 150.000 nhà bị chìm sâu trong nước; cơ sở hạ tầng hư hỏng; 3,2 triệu gia súc, gia cầm bị chết; khoảng 127.000 lồng nuôi trồng thủy sản cùng 1.000ha diện tích nuôi tôm nước lợ và nhuyễn thể bị thiệt hại.
Mưa lũ gây thiệt hại với khoảng hơn 63.000ha cây trồng ngắn ngày và hơn 19.000ha cây lâu năm. Nhiều điểm sạt lở, ách tắc giao thông; hệ thống điện lực, viễn thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Tổng thiệt hại sơ bộ do mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk là gần 5.330 tỷ đồng (chưa tính tài sản trong gia đình người dân).