Công an Đồng Nai tăng cường lực lượng tới Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 22/11, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức xuất quân, đưa đoàn công tác lên đường hỗ trợ chính quyền và người dân ở Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ. Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã tăng cường 115 cán bộ, chiến sỹ, và nhiều phương tiện lên đường làm nhiệm vụ.

Đoàn công tác lần này mang theo gạo, mì, nước sạch, thuốc men cùng nhiều nhu yếu phẩm khác băng qua những điểm ngập sâu, đường bị chia cắt để tiếp tế kịp thời cho người dân.

Tổ công tác chuẩn bị trang thiết bị tại lễ xuất quân trước lúc lên đường đi Đắk Lắk (Ảnh: CTV).

Theo Đại tá Nguyễn Phương Đằng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, nhiệm vụ của đoàn công tác nhằm hỗ trợ kịp thời, thiết thực cho người dân vùng lũ, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Việc chi viện cho Đắk Lắk nhằm thắt chặt mối quan hệ đoàn kết giữa Công an Đồng Nai với chính quyền, người dân tỉnh bạn.

Trước đó, hai tổ công tác gồm 16 chiến sĩ của Công an tỉnh Đồng Nai cùng các phương tiện đã có mặt tại xã Xuân Hòa, tỉnh Đắk Lắk, để hỗ trợ người dân.

Tại xã Xuân Hòa, các tổ công tác đã phối hợp cùng công an địa phương đưa người già, người bệnh, phụ nữ và trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Nhiều gia đình được sơ tán ra khỏi vùng nguy hiểm ngay trong đêm, khi nước lũ dâng cao và mưa lớn kéo dài.