Góc nhìn pháp lý vụ "phù phép" lợn bệnh thành đồ hộp

Những ngày qua, vụ việc Công an TP Hải Phòng triệt phá đường dây tiêu thụ thịt lợn nhiễm bệnh, "phù phép" thành các sản phẩm thịt đóng hộp xảy ra tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, thu giữ 130 tấn thịt lợn trong đó có 120 tấn thịt nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi khiến nhiều người không khỏi hoang mang, bức xúc.

Dưới các bài viết của Dân trí, nhiều người mong muốn cơ quan chức năng xét xử mức án nghiêm khắc nhất đối với 9 đối tượng đã bị khởi tố trong đường dây. Vậy dưới góc độ pháp lý, khung hình phạt có thể áp dụng đối với tội danh trong vụ việc này ra sao?

Sản phẩm đóng hộp patê cột đèn Hải Phòng (Ảnh: Quỳnh Chi).

Theo Điều 317 Bộ luật Hình sự 2015, người thực hiện một trong các hành vi sau sẽ bị xử lý hình sự về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm:

Thứ nhất, sử dụng các loại chất mà biết là cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được sử dụng trong sản xuất thực phẩm mà sản phẩm trị giá từ 10 triệu đồng trở lên hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự về hành vi này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

Thứ hai, sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc bị tiêu hủy để chế biến thực phẩm hoặc cung cấp, bán thực phẩm mà biết là có nguồn gốc từ nhóm động vật nêu trên mà sản phẩm trị giá từ 10 triệu đồng trở lên hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự về hành vi này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

Thứ ba, sử dụng các loại chất mà biết là chưa được phép sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành tại Việt Nam trong sản xuất thực phẩm mà sản phẩm trị giá từ 100 triệu đồng trở lên hoặc từ 50 triệu đồng trở lên nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự về hành vi này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

Thứ tư, nhập khẩu, cung cấp hoặc bán thực phẩm mà biết là có sử dụng các loại chất cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng trị giá từ 10 triệu đồng trở lên; thu lợi bất chính từ 5 triệu đồng trở lên; đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc đã bị kết án về hành vi này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

Thứ năm, nhập khẩu, cung cấp hoặc bán thực phẩm mà biết là có sử dụng các chất chưa được phép sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành tại Việt Nam trị giá từ 100 triệu đồng trở lên; thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên; thực phẩm trị giá từ 50 triệu đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 20 triệu đồng trở lên nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc kết án về hành vi này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

Thứ sáu, thực hiện một trong các hành vi nêu trên hoặc chế biến, cung cấp, bán thực phẩm mà biết là không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn thực phẩm gây ngộ độc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác từ 31% trở lên.

Tùy thuộc các yếu tố như mức độ thiệt hại về tài sản, sức khỏe, tính mạng con người, tổng giá trị thực phẩm không đảm bảo hay số tiền thu lợi bất chính, người phạm tội có thể bị áp dụng các tình tiết định khung theo quy định tại Điều 317 Bộ luật Hình sự 2015.

Đối với các tình tiết quy định tại khoản 4 Điều này, việc xử lý hình sự sẽ được áp dụng nếu hành vi thuộc các tình tiết định khung như làm chết 3 người trở lên; gây ngộ độc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của 201 người trở lên; thực phẩm có giá trị 500 triệu đồng trở lên; thu lợi bất chính 300 triệu đồng trở lên hay thực phẩm có sử dụng nguyên liệu là động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy trị giá 500 triệu đồng trở lên. Khung hình phạt có thể áp dụng theo khoản này là phạt tù 12-20 năm.

Các sản phẩm đóng hộp của Đồ hộp Hạ Long từng được bày bán tại một chuỗi siêu thị lớn (Ảnh: Chụp màn hình).

Như vậy, với việc Công an TP Hải Phòng khởi tố bị can về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo khoản 4, Điều 317 Bộ luật Hình sự 2015, người phạm tội có thể bị truy tố với khung hình phạt là 12-20 năm tù.

Ngoài ra, theo Điều 54 Bộ luật Hình sự 2015, trong quá trình giải quyết Vụ án, các cơ quan tiến hành tố tụng cũng sẽ đánh giá đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị can. Nếu bị can có từ 2 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, căn cứ Điều 54 Bộ luật Hình sự 2015, cơ quan tiến hành tố tụng có thể áp dụng mức phạt thấp hơn so với mức phạt về tội danh bị xử lý theo quy định của pháp luật.