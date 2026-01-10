U23 Việt Nam san bằng kỷ lục điểm số của chính mình tại giải U23 châu Á

Giải U23 châu Á được tổ chức 7 lần (tính luôn kỳ giải năm nay), trừ kỳ giải đầu tiên vào năm 2013, ở 6 kỳ giải còn lại, U23 Việt Nam đều có mặt tại VCK. Điểm số ở vòng bảng của U23 Việt Nam qua các kỳ giải cụ thể như sau.

U23 Việt Nam đánh bại U23 Kyrgyzstan (Ảnh: AFC).

Tại VCK giải U23 châu Á năm 2016, U23 Việt Nam dưới thời HLV Miura (người Nhật Bản) không có điểm nào sau vòng bảng: Thua Jordan 1-3, thua Australia 0-2 và thua UAE 2-3.

Tại kỳ giải năm 2018, U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo có 4 điểm sau 3 trận vòng bảng: Thua Hàn Quốc 1-2, thắng Australia 1-0 và hòa Syria 0-0. Đây là kỳ giải mà chúng ta lọt vào đến trận chung kết, tạo nên kỳ tích “Thường Châu tuyết trắng”.

Năm 2020, U23 Việt Nam vẫn dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo có hai điểm sau vòng bảng: Hòa UAE 0-0, hòa Jordan 0-0 và thua Triều Tiên 1-2.

Đến kỳ giải U23 châu Á năm 2022, U23 Việt Nam dưới thời HLV Gong Oh Kyun (người Hàn Quốc) giành được 5 điểm: Hòa Thái Lan 2-2, hòa Hàn Quốc 1-1 và thắng Malaysia 2-0.

U23 Việt Nam san bằng kỷ lục về điểm số của chính chúng ta ở kỳ giải năm 2024 (Ảnh: AFC).

Còn tại kỳ giải gần nhất năm 2024, dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn, U23 Việt Nam có 6 điểm sau vòng bảng. Chúng ta thắng U23 Kuwait 3-1, thắng Malaysia 2-0 và thua Uzbekistan 0-3.

Đấy cũng là kỳ giải mà U23 Việt Nam lập kỷ lục về điểm số sau vòng bảng, tính cho đến kỳ giải năm nay.

Kỷ lục này vừa được đội bóng của HLV Kim Sang Sik bắt kịp, sau trận thắng U23 Kyrgyzstan 2-1 đêm 9/1. U23 Việt Nam hiện có 6 điểm, sau hai lượt trận đầu tiên tại bảng A.

Về lý thuyết, đội bóng của HLV Kim Sang Sik hiện nay có thể phá kỷ lục điểm số của đội tuyển U23 Việt Nam ở kỳ giải năm 2024. Chúng ta vẫn còn một trận đấu nữa ở vòng bảng, gặp U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1 tới đây.

Với những gì đã thể hiện ở hai trận đấu đã qua, dựa vào lối chơi biến hóa, cộng với sự tự tin mà các cầu thủ đang có, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể giành điểm trước đội chủ nhà của VCK U23 châu Á năm nay.

Bảng xếp hạng bảng A giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: Wiki).