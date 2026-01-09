Hải Phòng bước vào năm 2026 với tinh thần “đã nói là làm”

Chiều 9/1, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 và công bố quyết định điều chỉnh Quy hoạch thành phố.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 114 điểm cầu tại các xã, phường, đặc khu. Dự hội nghị có các lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng đại diện các ban, cơ quan Trung ương và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh: Trung Kiên).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ thành phố, mở đầu nhiệm kỳ mới với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.

Với chủ đề năm “Chủ động thực thi; phát huy động lực; tăng trưởng bứt phá”, thành phố phấn đấu duy trì tăng trưởng hai con số năm thứ 12 liên tiếp. Bí thư Thành ủy yêu cầu toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, quản lý, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ lề lối, phương thức làm việc.

Theo đó, việc điều hành phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền; giảm khâu trung gian, tăng kiểm tra thực địa, lấy kết quả công việc làm thước đo chủ yếu để đánh giá cán bộ.

Từ thực tiễn năm 2025 và 11 năm liên tiếp tăng trưởng hai con số của thành phố, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu lưu ý 5 vấn đề trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai quyết liệt trong thời gian tới.

Trước hết, thành phố cần phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, thống nhất trên nền tảng tập trung dân chủ và kỷ luật tổ chức. Đây là điều kiện tiên quyết để bộ máy sau hợp nhất vận hành thông suốt, hiệu quả.

Thứ hai, vai trò của người đứng đầu được xác định là yếu tố quyết định. Những địa phương, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ đều có điểm chung là người đứng đầu nắm chắc công việc, bám sát thực tiễn, quyết liệt tháo gỡ khó khăn và không khoán trắng cho cấp dưới.

Thực tiễn cho thấy, khi điều chuyển người đứng đầu tại các đơn vị có biểu hiện trì trệ, chất lượng công việc không bảo đảm, tình hình đã chuyển biến rõ rệt. Điều này khẳng định vấn đề cốt lõi nằm ở con người và trách nhiệm của người đứng đầu.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh Hải Phòng luôn là địa phương đi đầu trong đổi mới. Để tiếp nối truyền thống đó, thành phố khuyến khích cán bộ, đảng viên và nhân dân chủ động sáng tạo, mạnh dạn đề xuất, dám nghĩ lớn, hành động quyết liệt vì lợi ích chung, trên cơ sở tuân thủ chủ trương, quy định.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền kiên định các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố; giữ vững tư duy phát triển dài hạn, không chạy theo thành tích, mà hướng đến phát triển bền vững.

Bước sang năm 2026, với tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết là phải có kết quả”, Bí thư Thành ủy tin tưởng thành phố sẽ tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong phát triển kinh tế - xã hội nếu thống nhất nhận thức và quyết liệt trong tổ chức thực hiện.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu cho biết UBND thành phố sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể trong năm 2026.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu phát biểu bế mạc hội nghị (Ảnh: Trung Kiên).

Thành phố tập trung triển khai 22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 82 nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm tốc độ tăng trưởng hàng quý và cả năm đạt 13%, giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%.

UBND thành phố tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp và người dân.

Thành phố cũng chú trọng xúc tiến đầu tư, đa dạng hóa hình thức đầu tư, ưu tiên các dự án động lực, dự án kết nối vùng; chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện ổn định và gia tăng giá trị sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, Hải Phòng tập trung xử lý các dự án tồn đọng, các trụ sở, cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính để khai thác hiệu quả nguồn lực, tránh lãng phí.

Tại hội nghị, UBND thành phố công bố quyết định điều chỉnh Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái, tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc (Ảnh: Trung Kiên).

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 66 tập thể và 97 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.